كيف ترعى الكنيسة الموهوبين في الرياضات المختلفة؟

تستكمل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها الكبرى في شهر يناير، اذ تستقبل عيد ختان السيد المسيح يوم 14 من الشهر، وعيد الغطاس المجيد الذي يعتبر ثاني الاحتفالات السيدية بحس بالمصطلح الكنسي في شهر يناير، ولذا يترأس البابا تواضروس قداسه في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، وهي مقر باباوات الكنيسة قديما.

كيف تهتم الكنيسة بالرياضيين؟

وبعد انتهاء مواسم الاعياد يقترب موسم حلول اجازة نصف العام، والتي تعتبر فرصة كبرى في الاهتمام بالشباب الموهوبين في الرياضة وخاصة كرة القدم باعتبارها اللعبة الجماعية الأكثر انتشارًا.

الكابتن ايمن ابراهيم، خريج كلية التربية الرياضية، والخادم بالنشاط الرياضي الكنسي، شرح لـ"الدستور"، طريقة الكنيسة للاهتمام بالموهوبين في مجال كرة القدم وغيرها من الرياضات.

وقال “إبراهيم” إن أسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس اعتادت سنويًا، تنظيم عدة مسابقات روحية ورياضية في مهرجان الكرازة المرقسية، وعلى رأس التصفيات التي تجري تأتي مسابقة كرة القدم والكرة الطائرة والشطرنج وخلافه من الالعاب.

وأوضح أنه على مدار العام تقوم الكنائس بتأجير ملعب مجاور، ليتمكن الموهوبين من ممارسة رياضة كرة القدم، حيث يُقسم المخدومين الى فرق تتنافس في دوري خاص بالكنيسة وفي النهاية يُكرم الفريق الفائز.