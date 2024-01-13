الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية ليندالفا خوستو دي أوليفيرا

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوية ليندالفا خوستو دي أوليفيرا، العذراء والشهيدة، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: ولدت ليندالفا خوستو دي أوليفيرا في 20 أكتوبر 1953م في بلدة سيتيو مالهادا دا أريا الصغيرة في ريو غراندي دو نورتي في البرازيل. وهي الطفلة السادسة من بين ثلاثة عشر طفلاً لماريا لوسيا دي أوليفيرا، التي تزوجت المزارع جواو خوستو دا في سن مبكرة جدًا.

معموديتها

وتم تعميدها في 7 يناير 1954، في كنيسة أولهو داجوا، في أبرشية ساو جواو باتيستا، على يد المونسنيور جوليو ألفيس بيزيرا.

في عام 1961، انتقلت العائلة إلى بلدية أسو، للسماح للأطفال بالدراسة بانتظام. حصل جواو وماريا على منزل واستقرا هناك. وأعربت في وقت مبكر عن ميلها إلى حياة الصلاة وممارسة المحبة تجاه الفقراء. عند الانتهاء من المدرسة الابتدائية، في سن الثانية عشرة، قامت بمناولتها الأولى. وكانت تدرس وتذهب لقطف الفواكه والخضروات في أوقات فراغها للمساعدة في أعمال المنزل، وأنتقلت إلى ناتال لمواصلة دراستها، بدأت تعيش مع عائلة أخيها جلما. في عام 1979، أكملت دراستها الثانوية.

كانت تتعاون في تعليم أبناء أخيها وفي الأعمال المنزلية. وحالما تخرجت وحصلت على دبلومة في الأعمال الإدارية في عام 1979، ومن عام 1978 إلى عام 1988م عملت لمدة عشر سنوات كمساعدة مبيعات في بعض المتاجر وأيضًا كأمين صندوق في محطة بنزين. وكانت ترسل الأموال التي حصلت عليها إلى عائلتها في آسو، ولم تترك سوى القليل لاستخدامها الشخصي. خلال السنوات التي عاشتها في ناتال، التحقت ببيت راهبات المحبة وعملت كمتطوعة في معهد المسنين الذي تديره الراهبات، لأن الشغف الذي كان لديها عندما كانت طفلة تجاه الفقراء والمرضى لم يهدأ بعد.

في عام 1982، توفي والدها، متأثرًا بمرض سرطان البطن المؤلم، فان ليندالفا كانت قد تركت وظيفتها في اشهره الأخيرة لمساعدته فكرسًت نفسها بسخاء للعمل التطوعي. وفاة والدها جعلتها تفكر في الوجود ومساعدة الفقراء. أصيبت بهذا الموت ، الذي تركها مع آلاف الأسئلة. عن معنى الحياة وضرورة استخدامها بشكل جيد. ومن هنا بالتحديد نضج قرار جعل الفقراء خيار حياتها. بعد وفاة والدها، بدأت دورة تدريبية في تقنيات التمريض وكذلك العزف على الجيتار. كما لو كانت تقول إن الكفاءة المهنية، بالنسبة لها، يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع البهجة. لاحظت الأخوات ميلها الطبيعي لمساعدة الأطفال والمهمشين. وكانت تمتلئ بالفرح الصادق عندما تخدم الشيوخ، وتحث الذين يخدمونهم على أن يفعلوا ذلك بمحبة صادقة. وفي نهاية عام 1987 طلبت الانضمام إلى الجماعة.

في 28 نوفمبر 1987، نالت سر التثبيت من يدي دوم نيفالدو مونتي، رئيس أساقفة ناتال. وفى 28 ديسمبر ، تلقت رسالة من الرئيسة الإقليمية لراهبات بنات المحبة بقبولها في الرهبنة. في 16 يوليو 1989، بدأت ليندالفا وخمسة من رفاقها الآخرين فترة الابتداء في ريسيفي. بعد أن أنهت الأخت ليندالفا فترة الابتداء، نذرت نذورها الأولي “الفقر والعفة والطاعة".

في يناير 1991 أُرسلت الأخت ليندالفا إلى سلفادور لممارسة دعوتها في ملجأ دوم بيدرو الثاني، حيث كانت تساعد كبار السن الأكثر احتياجًا. فكانت سعيدة، مليئة بالبهجة الغامرة التي تبث الفرحة في قلوب المرضى، فكانت تطلب الخدمات الأكثر تواضعًا بكرم لا متناهٍ. وتقول وهي تبتسم: "أشعر بالرضا والسعادة في وظيفتي هذه أكثر من البابا في روما، وأريد أن أحظى بالسعادة السماوية، وأن أغمر بالفرح، وأن أساعد الآخرين، وأن أفعل الخير بلا كلل" في عام 1993، وصل رجل يُدعى أوغوستو دا سيلفا بيكسوتو، إلى مستشفى الأمراض، وهو رجل يبلغ من العمر 46 عاماً، ولم يكن له الحق في أن يكون نزيلاً، بسبب عمره. بدأ بمضايقة الأخت ليندالفا، وأصبح مُلحًا وغير مريح.

حاولت الراهبة، خائفة، الابتعاد عن أوغوستو قدر استطاعتها. وروت الوضع لأخواتها الأخريات وكثفت حياتها للصلاة. وحبها للمسنين أبقاها في الملجأ، حتى أنها أسرت لأختها قائلة: "أفضل أن يُراق دمائي على أن أبتعد عن هنا"، ووقع في حبها ،بدأت ليندالفا تفهمه أنها مكرسة بالكامل لله. ولكنه لم يتوقف عن معاكستها ومضايقتها ، وكان يشاكس النزلاء ويوبخهم ، في 30 مارس، قامت الموظفة مارجريتا ماريا سيفا دي أزيفيدو بتوبيخ أوغوستو، الذي ذهب في 5 أبريل، الاثنين المقدس، إلى معرض ساو يواكيم واشترى سكين سمك شحذه عندما وصل إلى الملجأ.

ومع ذلك، في فجر يوم 9 أبريل، يوم الجمعة العظيمة، شاركت الأخت ليندالفا في درب الصليب، في رعية نوسا سنهورا دا بوا فياجيم. عند عودتها قدمت وجبة الإفطار لكبار السن كعادتها. الأخت - المنشغلة بالعمل - لم تلاحظ اقتراب أوغوستو. لقد فوجئت بنقرة على الكتف. وعندما استدارت قُتلها بـ 44 طعنة أدت إلى وفاتها في الحال. حتى أن أحد الرجال حاول التدخل؛ ولكن أوغوستو هدد بالقتل كل من يجرؤ على الاقتراب. وبعد الجريمة، انتظر القاتل الشرطة، وجلس على مقعد أمام الملجأ.

وعندما وصلت الشرطة قال:" لقد فعلت ما كان علي فعله لأنها لم تريدني أبدًا". وقد بدأت عملية إعلان القداسة في عام 2000 بالتزكية الشعبية وانتهت بعد عام واحد فقط، وقد حددت الكنيسة التذكار الليتورجي للطوباوية ليندالفا في يناير، حيث معموديتها بدلاً من 9 أبريل، يوم وفاتها. لقد كانت معاصرة لنا، وتم تطويبها بعد 14 عامًا فقط من وفاتها، في 2 ديسمبر 2007م من قبل البابا بنديكتوس السادس عشر. هذه علامة حياة صافية وإيمان متماسك، واستشهاد لا يقبل الجدل. بعد القديس فرنسيس والقديسة كلير والأم تريزا من كلكتا، لم يفعل أحد بهذه السرعة للوصول إلى مجد المذابح، مع اكتسابها أيضًا أولوية أول راهبة برازيلية مُطوبة.