الثلاثاء 16 يناير 2024
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صورة وتعليق.. أيقونة لجوء العائلة المقدسة إلى مصر في كنيسة الروم الأرثوذكس

المطران نيقولا انطونيو
المطران نيقولا انطونيو

نشر المطران نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية أيقونة لجوء العائلة المقدسة إلى مصر. 

التعليق على الصورة

وعلق قائلا: في الأيقونة يُشاهد في المقدمة القديس يوسف الشيخ البار، خطيب السيدة العذراء، جارًا الدابة. ووالدة الإله العذراء مريم جالسة على الدابة حاملة في حضنها طفلها يسوع.

بحسب التقليد الكنسي، الفتى الصغير في الخلف هو يعقوب المدعو "أخو الرب". وهو ابن يوسف الأرمل من زوجته المتوفاة. 

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أما الآباء: كيرلّس الإسكندري، إبيفانيوس القبرصي، أمبروسيوس، إكليمندوس الإسكندري، العلّامة أوريجينيس، يوسابيوس القيصري، والذهبي الفم؛ فقد رؤوا أنه إبن كلِيُوبا المتوفي، أخ القديس يوسف البار.

 

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