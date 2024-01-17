اليوم.. رئيس الكنيسة الكلدانية بمصر يترأس الاحتفال بعيد مار انطونيوس

يترأس الخور اسقف بولس ساتي، رئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في مصر، اليوم، القداس الاحتفالي، بمناسبة الاحتفال بعيد القديس مار انطونيوس الكبير.

مكان وموعد الاحتفال

وذلك بالكنيسة التي تحمل اسم القديس لرعاية الكلدان الكاثوليك بمصر، بحي الفجالة بمنطقة وسط القاهرة، ليبدأ القداس في تمام الساعة السابعة من مساء الغد.

من جهة اخرى، استقبل نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمنيا، والوفد المرافق له، وذلك بمقر المطرانية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

حضر اللقاء الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، والممثل القانوني لمدارس الراعي الصالح.

كما ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس افتتاح المشروع الرعوي الجديد "سنة الصلاة"، لكنائس الإيبارشية البطريركية، بالإسكندرية، وذلك بكاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب يوحنا جورج، راعي الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى أبناء مختلف كنائس الإسكندرية.

بدأ الأب البطريرك كلمة العظة، بتوضيح تاريخ احتفال الكنيسة الكاثوليكية بسنة اليوبيل، عبر الأحقاب الزمنية، مؤكدًا أهمية الصلاة، لمواجهة الأزمات المختلفة، التي تحيط بنا، كما أشار غبطته إلى أن الصلاة، هي القوة الناعمة المقدسة، لمجابهة الروح الشيطانية من حولنا.

وأضاف بطريرك الأقباط الكاثوليك: علينا تلاوة الصلاة الربانية بوعي، لأن الصلاة هي القوة، التي تواجه القوة الشيطانية. فالصلاة ليست عملًا إنسانيًا، ولكنها عطية من الله.

وتابع: الصلاة تعلمنا عمل الله في حياتنا، كما أن الصلوات المذكورة في الكتاب المقدس، تمثل جميع مناحي حياتنا، بالإضافة إلى أن الصلاة هي وسيلة، للتواصل مع خالق الكون، قائلًا: الصلاة هي تعزيز مركزية الصلاة، داخل كل إنسان.