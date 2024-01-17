الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. رئيس الكنيسة الكلدانية بمصر يترأس الاحتفال بعيد مار انطونيوس

بولس ساتي
بولس ساتي

يترأس الخور اسقف بولس ساتي، رئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في مصر، اليوم، القداس الاحتفالي، بمناسبة الاحتفال بعيد القديس مار انطونيوس الكبير.

مكان وموعد الاحتفال

وذلك بالكنيسة التي تحمل اسم القديس لرعاية الكلدان الكاثوليك بمصر، بحي الفجالة بمنطقة وسط القاهرة، ليبدأ القداس في تمام الساعة السابعة من مساء الغد.

من جهة اخرى، استقبل نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمنيا، والوفد المرافق له، وذلك بمقر المطرانية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

حضر اللقاء الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، والممثل القانوني لمدارس الراعي الصالح.  

كما ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس افتتاح المشروع الرعوي الجديد "سنة الصلاة"، لكنائس الإيبارشية البطريركية، بالإسكندرية، وذلك بكاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب يوحنا جورج، راعي الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى أبناء مختلف كنائس الإسكندرية.

بدأ الأب البطريرك كلمة العظة، بتوضيح تاريخ احتفال الكنيسة الكاثوليكية بسنة اليوبيل، عبر الأحقاب الزمنية، مؤكدًا أهمية الصلاة، لمواجهة الأزمات المختلفة، التي تحيط بنا، كما أشار غبطته إلى أن الصلاة، هي القوة الناعمة المقدسة، لمجابهة الروح الشيطانية من حولنا.

وأضاف بطريرك الأقباط الكاثوليك: علينا تلاوة الصلاة الربانية بوعي، لأن الصلاة هي القوة، التي تواجه القوة الشيطانية. فالصلاة ليست عملًا إنسانيًا، ولكنها عطية من الله.

وتابع: الصلاة تعلمنا عمل الله في حياتنا، كما أن الصلوات المذكورة في الكتاب المقدس، تمثل جميع مناحي حياتنا، بالإضافة إلى أن الصلاة هي وسيلة، للتواصل مع خالق الكون، قائلًا: الصلاة هي تعزيز مركزية الصلاة، داخل كل إنسان.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عيد الختان عيد الغطاس التاريخ القبطي اليوم الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الكلدانية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة اللاتينية

مواد متعلقة

الكنائس تبدأ بروفات "درب الصليب".. فما هى؟

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديسين الصعيدي والكوخي

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بحلول عيد سيّدة الزروع

مع احتفالاته اليوم.. الكنيسة عن عيد الختان: عيد سيدي صغير

مطران المنوفية: ختان المرأة خطية وجريمة

مع ذكرى حدوثها.. قصة صعود إيليا النبى إلى السماء حيا

في عيده.. لما يجرى الذكور المسيحيين عملية الطهارة رغم إلغاء شريعة الختان؟

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى مار يوحنّا المعترف

الأكثر قراءة

عاجل.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

محمد الباز يكتب: جريمة التوأم.. تحقيق فى تزوير الأخوين مصطفى وعلى أمين كتاب سلامة موسى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

"المتحدة" توقع مع أسامة الشاذلى لتحويل روايته "عهد دميانا" إلى مسلسل

ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلي ضد سيراميكا بكأس رابطة الأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس