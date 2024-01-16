تعرف على قصة تكريم الكنيسة البيزنطية لسلاسل القديس بطرس الرسول

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى تكريم سلسلة القدّيس بطرس الرسول، وتكرّم الكنيسة اليوم السلسلة التي قيِّد بها الرسول بطرس عندما زجّ في السجن بأمر هيرودس الملك، لأجل اسم الرب يسوع. هذه السلسلة، نقلتها الإمبراطورة افذوكية إلى القسطنطينيّة سنة 437 ووضعها في المعبد المشيّد على اسم هامة الرسل داخل الكنيسة العظمى.

وفي روما أيضاً بنيت كنيسة في مستهلّ القرن الخامس على اسم الرسل، ووضعت فيها منذ القديم السلاسل التي قيّد بـها بطرس الرسول عندما زجّ في سجون روما بامر نيرون. وفي القرن السادس دُعيت هذه الكنيسة، كما تدعى اليوم، كنيسة سلاسل القدّيس بطرس.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّي أرى جميع الرُّعاة الصالحين في الرَّاعي الوحيد إنّ الرُّعاة الصّالحين، في الحقيقة، ليسوا كثر بل إنّهم واحد في الوحيد. لو كانوا كثر لكانوا انقسموا على بعض... إن أوكل الربّ قطيعه لبطرس، فإنّ ذلك كان من أجل أن يؤكّد على الوحدة في اختياره له. كان الرُّسل كثرًا، ولكن قيل لواحد "اِرْعَ خِرافي"... وفي الواقع، عندما أوكل الرّب يسوع المسيح خرافه إلى أحد شبيه به، فقد أراد منه أن يكون واحدًا معه. فالمخلّص هو الرأس، وبطرس يمثّل جسد الكنيسة ..وماذا قال له قبل أن يوكل له الخراف كي لا يتقبّلها كغريب؟ "يا سِمْعانُ بنَ يونا، أَتُحِبُّني أَكثَرَ مِمَّا يُحِبُّني هؤلاء؟" وبطرس أجاب: "أحبّك". ومرّة أخرى "أتحبّني؟"، ومرّة ثانية: "أحبّك". ومرّة ثالثة: "أتحبّني؟" وأجاب بطرس للمرة الثالثة "أحبّك". وكان ذلك لتشديد الحبّ، من أجل أن تتعزز الوحدة.

إذًا فإنّ الرّب يسوع هو وحده الرَّاعي من خلال الرُّعاة، وما هُم عليه هو بالرّب يسوع المسيح وحده... ما كان الربّ ليعلن بالنبي زمنًا رديئًا حين قال: "أنا سأرعى خرافي" وكأنّه ليس لديه أحد يوكلها إليه. عندما كان بطرس لا زال حيًّا، عندما كان الرُّسل بالجسد لا يزالون في هذا العالم، ألم يقل ذاك الرَّاعي الوحيد الّذي فيه يجتمع كلّ الرعاة: "ولي خِرافٌ أُخْرى لَيسَت مِن هذِه الحَظيرَة فتِلكَ أَيضاً لابُدَّ لي أَن أَقودَها وسَتُصغي إِلى صَوتي فيَكونُ هُناكَ رَعِيَّةٌ واحِدة وراعٍ واحِد" يجب على كلّ الرُّعاة أن يكونوا واحدًا في الرّاعي. يجب عليهم كلّهم أن يُسمِعوا صوته للخراف... يجب عليهم جميعهم أن يعتمدوا اللغة نفسها، لغةً ما مِن أصوات متضاربة فيها. "أُناشِدُكُم، أَيُّها الإِخوُة، باِسمِ رَبِّنا يسوعَ المسيح، أَن تقولوا جَميعا قَولاً واحِداً وأَلاَّ يَكونَ بَينَكُمُ اختِلافات" يجب أن تسمع الخراف ذاك الصوت الّذي لا أثر للانقسام فيه الخالي من أيّ هرطقة، من أجل أن تتبع الراعي الّذي قال: "إِنَّ خِرافي تُصْغي إِلى صَوتي... وهي تَتبَعُني"