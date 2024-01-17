الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

استعدادا للاحتفال به.. عدد أيام "برامون" عيد الغطاس المجيد 2024

عيد الغطاس
عيد الغطاس

تستعد الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندريَّة، بطريرك الكرازة المرقسيَّة للاحتفال بعيد الغطاس المجيد

قداس عيد الغطاس المجيد 2024

ويرأس البابا تواضروس قداس عيد الغطاس المجيد مساء الجمعة المقبل بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية كعادته السنوية. 

واعتاد باباوات الكنيسة الأرثوذكسية البابا الراحل شنودة الثالث والبابا الحالي تواضروس الثاني قضاء احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الغطاس المجيد بالإسكندرية، واحتفالات عيدي الميلاد والقيامة المجيد بالقاهرة.

موعد قداس عيد الغطاس للأقباط الأرثوذكس 2024 وطقوسه الكنسية

موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية عيد الغطاس المجيد 2024

موعد احتفال البابا تواضروس الثاني بقداس عيد الغطاس 2024

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

عدد أيام برامون عيد الغطاس المجيد 2024

وعيد الغطاس المجيد يومًا واحدًا للبرامون في احتفالات ٢٠٢٤ وهو يوم الجمعة المقبل. 

والبرامون يمكن أن يأتي يومًا واحدًا، ويمكن أن يأتي يومين، ويمكن أن يأتي ثلاثة أيام، ولعل المعيار الذي تحدد الكنيسة عدد أيام البرامون وفقًا له هو الصوم الانقطاعي، فيومي السبت والأحد هما يومان لا يصح الصوم الانقطاعي خلالهما، لذلك جاء العيد يوم الإثنين فتذهب الكنيسة بالصائمين إلى أقرب يوم يصام فيه انقطاعيًا وهو يوم الجمعة، فيصبح البرامون ثلاثة أيام وهما الجمعة والسبت والأحد، بينما أن جاء العيد يوم الأحد فتذهب الكنيسة بأقرب يوم يصام فيه انقطاعيًا، وهو الجمعة فيصبح البرامون يومي الجمعة والسبت.

وبينما أن جاء العيد يوم السبت أو الجمعة او الخميس مثل العام الجاري، أو الاربعاء أو الثلاثاء، فلا مناص من أن يأتي البرامون يومًا واحدًا وهو اليوم السابق للعيد.

عيد الختان 

واحتفلت الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الإثنين، بـعيد الختان المجيد، وهو أحد أعياد الأقباط في شهر يناير ذات الموعد الثابت، بعكس عيد القيامة المجيد وأصوام أهل نينوى والكبير والرسل اللذان يأتيان في مواعيد مختلفة كل عام.

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