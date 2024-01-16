الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد قداس عيد الغطاس للأقباط الأرثوذكس 2024 وطقوسه الكنسية

عيد الغطاس
عيد الغطاس

احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الاثنين، بعيد الختان المجيد وهو أحد أعياد الأقباط في شهر يناير ذات الموعد الثابت، بعكس عيد القيامة المجيد وأصوام أهل نينوى والكبير والرسل اللذان يأتيان في مواعيد مختلفة كل عام.

قداس عيد الغطاس 2024

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني قداس عيد الغطاس المجيد 2024، الجمعة المقبل، بالكنيسة المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالاسكندرية، وذلك بحسب عادته السنوية، إذ يقضى البابا عيدي الميلاد والقيامة المجيد مع شعب القاهرة، وليلة رأس السنة وعيد الغطاس مع شعب الاسكندرية وهو نفس النظام الذي كان متبعا ايضا في عهد البابا الراحل شنودة الثالث.

موعد احتفال البابا تواضروس الثاني بقداس عيد الغطاس 2024

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طقوس عيد الغطاس

وتستمر الكنيسة في اتمام طقوسها بالنغمات المفرحة أو بالطقس الفرايحي بحسب التعبير الكنسي منذ احتفالات عيد الميلاد المجيد، وحتى احتفالاتها بمناسبة عيد الغطاس المجيد 2024 الذي يُحتفل بقداسه يوم 19 يناير، في موعد متأخر على غرار قداس عيد الميلاد المجيد، إذ لا تصلي الكنيسة قداسات متأخرة إلا في عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد وعيد القيامة المجيد فقط.

واستقبل تواضروس الثاني بالمقر البابوي في القاهرة د.محمد معيط وزير المالية، الذي قدم التهنئة للبابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي أعرب عن تقديره لزيارة الوزير للتهنئة، وقدم الوزير التهنئة لتواضروس بعيد الميلاد.

رافق وزير المالية خلال الزيارة إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، والدكتورة مني ناصر مساعد الوزير لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك.

كما استقبل البابا تواضروس في المقر البابوي بالقاهرة الدكتور مهندس إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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