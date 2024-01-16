الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية عيد الغطاس المجيد 2024

الكنيسة
الكنيسة

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد احتفال  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بـ عيد الغطاس المجيد 2024 .

موعد عيد الغطاس 2024

إذ يحل عيد الغطاس المجيد 2024 لهذا العام في 20 يناير 2024، ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء 19 يناير قداس عيد الغطاس المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة أساقفة الإسكندرية.

وقد اعتاد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قضاء رأس السنة الميلادية وعيد الغطاس المجيد برفقة الشعب السكندري وهو تقليد متبع منذ عهد البابا الراحل شنودة الثالث بابا الاقباط الارثوذكس رقم ١١٧ ويتم ذلك نظرا لكون الإسكندرية معقل المسيحية والكنيسة الأولى لها في مصر والتي بنيت على يد مرقس رسول المسيح الذي قدم إليها عام ٦٠ م. 

موعد احتفال البابا تواضروس الثاني بقداس عيد الغطاس 2024

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ايقونة عيد الغطاس 2024

ويتبارك الأقباط في قداس عيد الغطاس المجيد من ايقونته الشهيرة والتي يظهر بها القديس يوحنا المعمدان، والذي يقرب للسيد المسيح بحسب الجسد حيث أن والدته أليصابات تعتبر ابنة خالة السيدة العذراء مريم والدة السيد المسيح.

كما يأخذ يوحنا المعمدان وضعية المعتمد الذي يضع يده فوق راس السيد المسيح ليغطسه في الماء بحسب ما ورد في النصوص الإنجيلية ببشارة القديس لوقا الذي قال وللوقت صعد يسوع من الماء ك ليل على أن معموديته جاءت بألية التغطيس وليست الرش كما تتبع بعض الكنائس الأخرى. 

ويترأس الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والكرسي الأورشليمي، الجمعة، صلوات عيد الغطاس المجيد على ضفاف نهر الأردن، الذي تعمد فيه السيد المسيح، ولعيد الغطاس المجيد عدة أسماء منها عيد الظهور الإلهي، وعيد الثيؤفانيا، وعيد الأنوار، والإبيفانيا.

و"عيد الغطاس" عيد الظهور الإلهى بحسب العقيدة المسيحية، وتتم الصلوات فيه بالطقس الفرايحي، كما أنه من الأعياد "السيدية" وتحتفل به الكنيسة على مدار ثلاث أيام متتالية ويمنع فيه الصوم الانقطاعي، ويرمز له بالمعمودية "التغطيس " وهي شرط أساسي ليكون الإنسان مسيحيا وفقًا للعقيدة الأرثوذكسية والكاثوليكية.

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