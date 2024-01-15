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الكرازة

لماذا يحتفل الأقباط بعيد الغطاس المجيد ليلًا؟

جريدة الدستور

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال في 20 يناير الجاري بعيد الغطاس المجيد 2024 بإقامة القداسات الإلهية، إذ من المحتمل أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد الغطاس بالإسكندرية كعادته السنوية.

ويشارك قداسة البابا تواضروس الثاني في قداس العيد عددٍ من اساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالاسكندرية منهم الانبا ايلاريون والانبا بافلي والانبا هيرمينا والقمص ابرام اميل وكيل بطريركية الاسكندرية.

ويقول القمص أشعياء عبد السيد فرج في مقاله له: أنه تحتفل الكنيسة بهذا العيد سنويًا تذكارًا لعماد الرب ولظهور سر مكتومًا منذ الدهور.

لماذا نحتفل بعيد الغطاس ليلًا؟

وتابع: هذا ونلاحظ هنا مع أحد العلماء أن مسيحي الشرق في الثلاثة أجيال الأولى كانوا يحتفلون بعيديّ الميلاد والغطاس معًا تذكارًا لظهور سر التثليث.. ولكن لما تَعَيَّن اليوم الذي وُلِدَ فيه المخلص وكذلك يوم عِماده من مؤلفات اليهود التي جمعها يسطس الروماني ونقلها من أورشليم إلى رومية جعلوهما عيدين يحتفلون بهما في وقتين مختلفين (في يومين مختلفين، ولكن في نفس الموعد ليلًا) ومن ثم نقلوا هذه الفريضة إلى الغرب بواسطة المواصلات التي كانت بين مدن أسيا الصغرى وبلاد فرنسا.. كما شهد كاتبونوس  وكان الغربيون ولا يزالون يقيمون في هذا اليوم (العيد) سجود المجوس الذين بواسطتهم أعلن المسيح ذاته للأمم )، ولا يزال بعض المؤمنين يعمدون أولادهم فيه أيضًا.

جدير بالذكر أنه ولأول مرة منذ افتتاح موقع عماد السيد المسيح أمام الزوار العام 2002، تخطى عدد الزوار 213 ألف زائر، ليكون الموسم السياحي الأفضل للعام 2023 حتى الآن.

ويؤكد مدير عام هيئة موقع المغطس المهندس رستم مكجیان، أن عدد زوار الموقع للعام 2023 يعد الأعلى تاريخيًا منذ افتتاحه العام 2002، مبينًا أن عدد الزوار بلغ 213649 زائرا، مقارنة بحوالي 156387 للعام 2022 بارتفاع نسبته 36.6%.

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