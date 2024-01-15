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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا الأرثوذكسية

المجمع المقدس
المجمع المقدس

يُعقد المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا الأرثوذكسية، يومي 15 و16 فبراير 2024، يرأسه بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا ثيودروس الثاني، وحضور 29 مطرانًا و15 أسقفًا.


يَختم المجمع المقدس أعماله يوم 17 فبراير 2024 بالقداس الإلهي البطريركي في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي - القاهرة.
 

البابا ثيودروس يحتفل بوداع عيد الظهور الإلهي


 وكان قد حضر صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني القداس الإلهي في كنيسة دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية.


خدم القداس الإلهي الأرشمندريت إسحق، مدير مدرسة القديس أثناسيوس البطريركية اللاهوتية للأفارقة. بحضور المتروبوليت بندلايمون مطران نفكراتوس والسكرتير العام للمجمع المقدس، والمتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيو والمندوب البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس مطران دامياتاس ورئيس الدير، والقنصل العام اليوناني بالإسكندرية السيد/ يوانيس بيرجاكيس الذي شارك في الترتيل مع المرتلين.


في ختام القداس الإلهي حث البابا ثيودروس المؤمنين على التشبه بيوسف البار في إيمانه ومحبته للرب يسوع المسيح، وبالعذراء مريم والدة الإله التي ارتبطت بمولودها الإلهي يسوع المسيح منذ ولادته حتى صلبه وقيامنته.


وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة.

-يُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.


- الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.

-في المسيحية المبكرة لم يتم الاحتفال بعيد الميلاد، لاحقًا ومع بدء ترتيب السنة الطقسيّة اقترحت تواريخ متعددة للاحتفال بالعيد قبل أن يتم الركون إلى تاريخ 25 ديسمبر بعد نقاشات مستفيضة حول التاريخ الأنسب للاحتفال.

-تُذكر رواية الميلاد في إنجيلي متى ولوقا، وتغدوا الرواية في إنجيل لوقا أكثر تفصيلًا؛ عناصر الرواية الإنجيلية للميلاد مفادها أن مريم قد ظهر لها جبرائيل مرسلًا من قبل الله وأخبرها أنها ستحمِل بقوّة الروح القدس بطفل "يكون عظيمًا وابن العلي يدعى، ولن يكون لملكه نهاية".

لمجمع المقدس بطريركية الاسكندرية البابا ثيودروس الثاني بطريرك الإسكندرية كاتدرائية القديس نيقولاوس

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