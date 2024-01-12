القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة القاهرة يهنئون الأسقف العام لكنائس شبرا بعيد الميلاد

استقبل الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، في مقر نيافة الأنبا مكاري بكنيسة السيدة العذراء بشارع مسرة بشبرا، عددًا من القيادات التنفيذية والأمنية والمحلية وأعضاء البرلمان وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

قدم التهنئة العميد محمد الغرباوي مفتش الأمن الوطني لشمال القاهرة، ومن نواب البرلمان عن شبرا، النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والنائب محمد عبد الرحمن راضي ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب أبانوب عزت عضو اللجنة الاقتصادية.

كما قدم التهنئة بالعيد الدكتور مهندس حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، والمهندس حمادة رزق رئيس حي روض الفرج، و دار الحديث خلال اللقاء عن الود والروابط القوية التي تربط بين الجميع في شبرا والتي يترجمها التعاون المثمر على كافة الأصعدة.

ثاني أهم الأعياد المسيحية

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.





- الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.



-في المسيحية المبكرة لم يتم الاحتفال بعيد الميلاد، لاحقًا ومع بدء ترتيب السنة الطقسيّة اقترحت تواريخ متعددة للاحتفال بالعيد قبل أن يتم الركون إلى تاريخ 25 ديسمبر بعد نقاشات مستفيضة حول التاريخ الأنسب للاحتفال.



-تُذكر رواية الميلاد في إنجيلي متى ولوقا، وتغدوا الرواية في إنجيل لوقا أكثر تفصيلًا؛ عناصر الرواية الإنجيلية للميلاد مفادها أن مريم قد ظهر لها جبرائيل مرسلًا من قبل الله وأخبرها أنها ستحمِل بقوّة الروح القدس بطفل "يكون عظيمًا وابن العلي يدعى، ولن يكون لملكه نهاية".



-وعندما اضطرب يوسف النجار خطيب مريم من روايتها ظهر له الملاك أيضًا في الحلم تصديقًا لرواية مريم وتشجيعًا له.



-ويتفق متى ولوقا أن الميلاد قد تمّ في بيت لحم مدينة النبي داود لا في مدينة الناصرة حيث كانا يعيشان وحيث تمت البشارة، يعود ذلك تتميمًا للنبؤات السابقة حول مكان الميلاد سيّما نبؤة النبي ميخا، أما السبب المباشر فهو طلب أغسطس قيصر إحصاء سكان الإمبراطورية الرومانية تمهيدًا لدفع الضرائب.