الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد احتفالات الكنيسة القبطية الارثوذكسية بعيد الختان 2024

عيد الختان
عيد الختان

 

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد احتفال الكنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر بعيد الختان المجيد وذلك عقب انتهائها من احتفالات عيد الميلاد المجيد.

 

اذ تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد غدًا الاحد١٤ يناير٢٠٢٤ بعيد الختان، وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى، وتكون فيه الصلاة بالطقس الفرايحي.

اذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر قداس عيد الختان المجيد بمقر ايبارشياتهم المختلفة، وذلك بحضور مكثف للشعب القبطي وشمامسة الكنيسة القبطية الارثوذكسية

ماهو عيد الختان المجيد 

و«عيد الختان» هو عيد سيدي صغير يخص ختان السيد المسيح بالجسد في لحم الغرلة حسب وصية الله المقدسة و«الختان» هو شريعة يهودية أملاها الله لخليله إبراهيم، والذي ميز بها شعبه عن بقية شعوب الأرض حينها، وهو من الشعائر المعروفة في اليهودية، وهو قطع لحم غرلة كل ذكر ابن ثمانية أيام وقد جعل هذا الطقس علامة عهد بين الله وإبراهيم الذي اختتن هو وأهل بيته وعبيده الذكور.

وكان الختان يقوم به عادة رب البيت أو أحد العبرانيين، وأحيانا الأم وقد ختن إبراهيم وهو في التاسعة والتسعين وإسماعيل وهو في الثالثة عشرة ثم تجددت سنة الختان لموسى فقضي ألا يأكل الفصح رجل أغرل وكان اليهود يحافظون كل المحافظة على هذه السنة وقد أهملوها أثناء رحلتهم في البرية على أنه عند دخول أرض كنعان صنع يشوع سكاكين من الصوان وختن الشعب كله.

وكان مفروضًا على كل الغرباء الذين يقبلون الدخول في اليهودية أن يخضعوا لهذا الفرض مهما تكن أعمارهم.

وعلى صعيد أخر يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت قداس تدشين  كاتدرائية ماريوحنا الحبيب بحلمية الزيتون

ياتي ذلك بمشاركة عددٍ من أساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر منهم الانبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس والانبا انجيلوس اسقف شبرا الشمالية

وتنقل القنوات الفضائية المسيحية القداس على الهواء مباشرة، صلوات طقس تديشن كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بمنطقة حلمية الزيتون.

ياتي ذلك كاولي فعاليات البابا تواضروس الثاني في عام٢٠٢٤ عقب ترؤسه احتفالات عيد ميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح 

الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الختان المجيد عيد الميلاد المجيد بعيد الختان

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