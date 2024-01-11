البطريرك يونان يزور السفير البابوي في لبنان للتهنئة بعيد الميلاد

زار البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بزيارة المطران باولو بورجيا السفير البابوي في لبنان، وذلك في مقرّ السفارة البابوية في حريصا.



خلال اللقاء، توجّه بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام الجديد ٢٠٢٤، مع التمنّيات بأن يكون عام خير وبركة وسلام وطمأنينة، داعيًا لسيادته بالنجاح الدائم في مهامه لما فيه خير الكنيسة الجامعة ولبنان العزيز، البلد - الرسالة.



شكره السفير البابوي على زيارته، وبادله التهاني والدعاء بالصحّة والعافية والتوفيق في متابعة رعايته للكنيسة السريانية في خضمّ الظروف الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وجرى التطرُّق إلى شؤون كنسية عامّة تتعلّق بالكنيسة الجامعة، فضلًا عن آخر مستجدّات الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، وخاصّةً الحرب الدائرة في الأراضي المقدسة، لا سيّما في قطاع غزّة.



رافق البطريرك في هذه الزيارة المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة.



-يُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.





- الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.



-في المسيحية المبكرة لم يتم الاحتفال بعيد الميلاد، لاحقًا ومع بدء ترتيب السنة الطقسيّة اقترحت تواريخ متعددة للاحتفال بالعيد قبل أن يتم الركون إلى تاريخ 25 ديسمبر بعد نقاشات مستفيضة حول التاريخ الأنسب للاحتفال.



-تُذكر رواية الميلاد في إنجيلي متى ولوقا، وتغدوا الرواية في إنجيل لوقا أكثر تفصيلًا؛ عناصر الرواية الإنجيلية للميلاد مفادها أن مريم قد ظهر لها جبرائيل مرسلًا من قبل الله وأخبرها أنها ستحمِل بقوّة الروح القدس بطفل "يكون عظيمًا وابن العلي يدعى، ولن يكون لملكه نهاية".



-وعندما اضطرب يوسف النجار خطيب مريم من روايتها ظهر له الملاك أيضًا في الحلم تصديقًا لرواية مريم وتشجيعًا له.