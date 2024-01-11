الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البطريرك يونان يزور السفير البابوي في لبنان للتهنئة بعيد الميلاد

البطريرك مار اغناطيوس
البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث

زار البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بزيارة المطران باولو بورجيا السفير البابوي في لبنان، وذلك في مقرّ السفارة البابوية في حريصا.


خلال اللقاء، توجّه بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام الجديد ٢٠٢٤، مع التمنّيات بأن يكون عام خير وبركة وسلام وطمأنينة، داعيًا لسيادته بالنجاح الدائم في مهامه لما فيه خير الكنيسة الجامعة ولبنان العزيز، البلد - الرسالة.


شكره السفير البابوي على زيارته، وبادله التهاني والدعاء بالصحّة والعافية والتوفيق في متابعة رعايته للكنيسة السريانية في خضمّ الظروف الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.
وجرى التطرُّق إلى شؤون كنسية عامّة تتعلّق بالكنيسة الجامعة، فضلًا عن آخر مستجدّات الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، وخاصّةً الحرب الدائرة في الأراضي المقدسة، لا سيّما في قطاع غزّة.


رافق البطريرك في هذه الزيارة المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية.

 

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة.

-يُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.


- الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.

-في المسيحية المبكرة لم يتم الاحتفال بعيد الميلاد، لاحقًا ومع بدء ترتيب السنة الطقسيّة اقترحت تواريخ متعددة للاحتفال بالعيد قبل أن يتم الركون إلى تاريخ 25 ديسمبر بعد نقاشات مستفيضة حول التاريخ الأنسب للاحتفال.

-تُذكر رواية الميلاد في إنجيلي متى ولوقا، وتغدوا الرواية في إنجيل لوقا أكثر تفصيلًا؛ عناصر الرواية الإنجيلية للميلاد مفادها أن مريم قد ظهر لها جبرائيل مرسلًا من قبل الله وأخبرها أنها ستحمِل بقوّة الروح القدس بطفل "يكون عظيمًا وابن العلي يدعى، ولن يكون لملكه نهاية".

-وعندما اضطرب يوسف النجار خطيب مريم من روايتها ظهر له الملاك أيضًا في الحلم تصديقًا لرواية مريم وتشجيعًا له.

مار اغناطيوس يوسف المطران باولو بورجيا السفير البابوي في لبنان السفارة البابوية في حريصا بطريرك السريان

مواد متعلقة

المطران عطا الله حنا: سنبقى نطالب بوقف الحرب

الكنيسة الكاثوليكية تُحيى ذكرى القديس بولا أول السواح الناسك

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى القديسة فرانسيسكا ساليزيا

بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.. أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية

ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يستقبل وفدًا من "الأسقفية"

إطلاق أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين

رئيس الإنجيلية يستقبل وزير المجالس النيابية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية صوم يونان 2024

الأكثر قراءة

اليوم.. "سفاح الجيزة" يظهر من جديد أمام محكمة النقض

عاجل.. هبوط مروحية أممية اضطراريًا فى الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

يومان فى البحر.. "الطقس السيئ" يُصعّب مهمة البحث عن غريق لوران

أمطار على الإسكندرية.. "الفيضة الكبرى" تضرب عروس البحر المتوسط

اليوم.. "العدل الدولية" تنظر فى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا