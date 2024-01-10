الأربعاء 10 يناير 2024
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الكرازة

المطران عطا الله حنا: سنبقى نطالب بوقف الحرب

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

 قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأنه قد مر ثلاثة اشهر على العدوان الذي تتعرض له غزة ونحن نتسائل مع المتسائلين الى متى سوف تستمر هذه الحرب والى متى سوف تتواصل هذه المحنة وهذه المأساة المروعة التي يتعرض لها أهلنا في غزة.
 

وتابع: ولماذا فشلت كل المبادرات والمحاولات الهادفة لوقف الحرب، وحتى هذه الساعة ما زالت الحرب مستعرة والغالبية الساحقة من سكان غزة اصبحوا لاجئين ونازحين في بلدهم وهم الذين تعرضوا لنكبة عام 48 وها هم يتعرضون لنكبة جديدة.
 

واوضح: سنبقى نطالب بوقف الحرب لان الذين يدفعون فاتورتها هم المدنيين وخاصة شريحة الاطفال، فما ذنب هؤلاء لكي يقتلون ويجوعون وتدمر منازلهم بهذه الطريقة البشعة، ونتمنى ونطالب بأن تستمر المحاولات والمبادرات الهادفة لوقف الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار.

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطي للروم الأرثوذكس غزة عطا الله حنا

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