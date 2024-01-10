الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تُحيى ذكرى القديس بولا أول السواح الناسك

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، ذكرى القديس بولا أول السواح الناسك.

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبدالمسسيح سعيد – الفرنسيسكاني 
 

  • وُلد بولا في مدينة  الإسكندرية حوالي سنة 228 م. ولما توفي والده ترك له ولأخيه الأكبر بطرس ثروة طائلة، فأراد بطرس أن يغتصب النصيب الأكبر من الميراث. إذ اشتد بينهما الجدل أراد القديس أنبا بولا أن يتوجه إلى القضاء. في الطريق رأى جنازة لأحد عظماء المدينة الأغنياء، فسأل نفسه إن كان هذا الغني قد أخذ معه شيئًا من أمور هذا العالم، فاستتفه هذه الحياة الزمنية والتهب قلبه بالميراث الأبدي، لذا عوض انطلاقه إلى القضاء.
     
  • ذهب إلى البريّة الشرقية القريبة من البحر الأحمر، فتنسَّك هناك، يقتات مِن ثمر النّخل ويكتسي بأوراقه، عائشًا على الأرض مثل ملاك في السّماء، إلى أن بلغ من العمر مائة وثلاث عشرة سنة.
    فأوحى الله إلى القديس أنطونيوس الكبير في الحلم أنّ بولا النّاسك أقدم منه وأكثر قداسة. فسار يطوف تلك الفلوات حتّى عثر على مغارة بولا.
  • فتعانقا كأنّهما صديقان من زمن بعيد.
    ويُروى أنّ غُرابًا جاءهما برغيف خبز. فقال بولا: "تبارك الله الذي أرسل لنا كفافنا! إنّ هذا الغراب يأتيني منذ ستين سنة، كلّ يوم بنصف رغيف، واليوم، لأجلك أتاني برغيفٍ كامل". وصرفا اللّيل كلّه بتلاوة المزامير وتسبيح الله.
     
  • وفي الغد قال بولا لأنطونيوس: قد دنا أجلي فأرسلكَ الله إِليَّ لتَدفُن جسدي وتُرجع التراب إلى التراب. فأسألك أن تذهب وتأتيني بالرّداء الذي وهبك إيّاه البطريرك أثناسيوس وتجعله كفنًا لي بعد موتي.
     
  • فذهب أنطونيوس ليأتيه بالرّداء. ولمّا عاد إليه بالمطلوب وجده ميتًا. فكفَّنه برداء البطريرك ودفنه. ثمّ رجع، متزوِّدًا ثوب بولا الذي نسجه من ورق النخل. وكان يلبسه أنطونيوس في عيد الفصح وعيد العنصرة، تبرُّكًا منه. وقد قصّ رهبانه كلّ ما جرى بينه وبين القدّيس بولا الذي كانت وفاته سنة 343م.
الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكري القديس بول بولا أول السواح الكنيسة

مواد متعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى القديسة فرانسيسكا ساليزيا

بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.. أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية

ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يستقبل وفدًا من "الأسقفية"

إطلاق أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين

رئيس الإنجيلية يستقبل وزير المجالس النيابية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية صوم يونان 2024

الأنبا يوسف يختتم احتفالات عيد الميلاد بوضع حجر أساس كنيسة جديدة

قبيل الاحتفال به في 19 يناير.. أسماء عيد الغطاس المجيد

الأكثر قراءة

مدبولى يوجه ببدء تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية

اليوم.. استكمال جلسات محاكمة "عنتيل مدينة نصر"

"توسعة الكورنيش".. مشروع قومي ينقذ الإسكندرية من أزمة الاختناق

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

"حضر للسياحة".. العثور على جثة شاب خليجي داخل شقته بالهرم

وزير النقل: مجموعة مصرية تنفذ خطين للسكك الحديدية بشرق إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا