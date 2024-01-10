الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى القديسة فرانسيسكا ساليزيا

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، ذكري القديسة فرانسيسكا ساليزيا- راهبة ومؤسّسة



ونستعر أبرز المعلومات وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني



ولدت ليوني أفييات في ١٦ سبتمبر ١٨٤٤، سيزان، شامبانيا بفرنسا.

لأبوين مسيحيين وتجار شرفاء. في سن العاشرة، عُهد بها، وفقًا لعادات ذلك الوقت، إلى راهبات المحبة للقديس منصور دي بول في تروا. بقيت معهم حتى سن السادسة عشرة، حيث احتفلت بالمناولة الأولي ونوال سر التثبيت، بإشراف الأب الأباتي لويجي بريسون والأم الرئيسة شابوي، تلقت تعليمًا إنسانيًا وتكوينًا دينيًا وأخلاقيًا عميقًا. بعد عودتها إلى عائلتها عام 1866، رفضت ليوني عروض زواج كثيرة من شباب أثرياء، وأعربت عن رغبتها في العودة إلى الدير لممارسة الحياة الرهبانية. في هذه الفترة كان الأب بريسون يري المصاعب التي تواجهها العديد من الفتيات اللاتي غادرن الريف وأتين للعمل في المصانع في تروا بحثًا عن دخل أفضل. فقام بتأسيس جمعيات للعمال الشباب

وسميت باسم القديس فرنسيس السالسي تهدف إلى ضمان حصول العمال على تعليم إنساني ومسيحي جيد. في البداية كدار للرعاية ومن ثم كبيوت عائلية لمساعدتهم.

في زيارة قامت بها ليوني إلى الأب بريسون، وأوضح لها نيته في تأسيس جماعة رهبانية يمكنها مواصلة عمله مع مرور الوقت وبشكل أكثر تنظيما. وقد أبدت ليوني استعدادها بحماس. ففي 30 أكتوبر 1868

ارتدت الثوب الرهباني مع صديقتها لوسي كانيت، واتخذت اسم الأخت فرانسيسكا دي سالس. وفي عام 1893، وبعد فترة من حياتها الرهبانية التي امتازت بالقداسة والمحبة والتواضع، تم انتخابها رئيسة عامة، وهو المنصب الذي شغلته حتى وفاتها.

فكرست رسالتها للرسالة بين الفتيات العاملات، حيث توفر لهن الترفيه والأمن والتعليم الديني والعملي من أجل مستقبل كأمهات لعائلات.

وبمجرد استقرار الجمعية في تروا، ذهبت الأم أفيات إلى باريس لمدة ثماني سنوات حيث أسست مدرسة داخلية للفتيات الأثرياء، وحققت نفس النجاح في المجتمع الباريسي الراقي كما فعلت مع الفتيات العاملات في تروا. ثم عادت إلى الدير الرئيسي في تروا، وأقامت هناك لمدة 15 عامًا أخرى، وشغلت منصب الرئيسة حتى وفاتها باستثناء فترة فاصلة مدتها 4 سنوات كراهبة بسيطة. وأرسلت أخواتها إلى ناميبيا وجنوب أفريقيا وخط الاستواء وسويسرا والنمسا وإنجلترا وإيطاليا، لتفتح بيوتًا وأعمال خيرية في كل مكان. في عام 1903

أصدرت القوانين التخريبية الجديدة التي أصدرها إميل كومبس مرسومًا بحل التجمعات الدينية ومنازلها، وتجريدها من أصولها. تم إغلاق 23 دارًا وديرًا، فلجأت ليوني إلى بيروجيا مع أعضاء المجلس حيث كان لها دارًا لمساعدة عاملات المنازل الشابات، ومن هنا ظلت تتابع نشاط الرهبنة والأعمال المرتبطة بها، وحثت راهباتها بالرسائل والزيارات والإرشادات

في 2 فبراير 1908، توفي الأب المبجل بريسون في قريته الأصلية ولم تتمكن ليوني من حضور جنازته إلا إذا كانت ترتدي ملابس مدنية. في السنوات الأخيرة كرست نفسها للمشروع النهائي للدساتير الذي قدمته إلى البابا بيوس العاشر. توفت في بيروجيا في 10 يناير 1914م، ودفنت أولًا في المقبرة، ثم تم نقلها إلى كنيسة القديسة مريم سيدة الوادي. تم تطويبها في 27 سبتمبر 1992 من قبل البابا القديس يوحنا بولس الثاني، وتم إعلان قداستها من قبل البابا نفسه في 25 نوفمبر 2001، في كاتدرائية الفاتيكان.