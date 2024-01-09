الأنبا يوسف يختتم احتفالات عيد الميلاد بوضع حجر أساس كنيسة جديدة

احتفل الأنبا يوسف مطران تكساس، فلوريدا وجنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، بعيد الميلاد المجيد مع أبناء رعيته بولاية أريزونا وذلك في كنيسة القديس يوسف النجار بمدينة ميسا

وترأس الأنبا يوسف، مساء السبت الماضي، قداس العيد، وشارك أبناء الكنيسة الأحتفال بالعيد أول أمس الأحد، قدم خلاله كورال الكنيسة عدد من الترانيم الروحية، وأختتم الحبر الجليل الاحتفالات أمس الاثنين بالقداس الإلهي بنفس الكنيسة بحضور ومشاركة الأحبار الأجلاء نيافة الأنبا سارافيم أسقف إيبارشية أوهايو وميتشجن وإنديانا، الأنبا بيزل والأنبا جريجوري أساقفة عموم إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية وكهنة الكنيسة

وشهد القداس نوال أطفال سر المعمودية المقدسة بيد الأحبار الأجلاء، ثم توجه الأحبار الأجلاء لوضع حجر أساس الكنيسة الجديدة بأسم القديس يوسف النجار وسط مديح القديس يوسف فرحة كهنة وشعب كنائس ولاية أريزونا.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة.



-يُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.





- الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.



-في المسيحية المبكرة لم يتم الاحتفال بعيد الميلاد، لاحقًا ومع بدء ترتيب السنة الطقسيّة اقترحت تواريخ متعددة للاحتفال بالعيد قبل أن يتم الركون إلى تاريخ 25 ديسمبر بعد نقاشات مستفيضة حول التاريخ الأنسب للاحتفال.



-تُذكر رواية الميلاد في إنجيلي متى ولوقا، وتغدوا الرواية في إنجيل لوقا أكثر تفصيلًا؛ عناصر الرواية الإنجيلية للميلاد مفادها أن مريم قد ظهر لها جبرائيل مرسلًا من قبل الله وأخبرها أنها ستحمِل بقوّة الروح القدس بطفل "يكون عظيمًا وابن العلي يدعى، ولن يكون لملكه نهاية".



-وعندما اضطرب يوسف النجار خطيب مريم من روايتها ظهر له الملاك أيضًا في الحلم تصديقًا لرواية مريم وتشجيعًا له.



-ويتفق متى ولوقا أن الميلاد قد تمّ في بيت لحم مدينة النبي داود لا في مدينة الناصرة حيث كانا يعيشان وحيث تمت البشارة، يعود ذلك تتميمًا للنبؤات السابقة حول مكان الميلاد سيّما نبؤة النبي ميخا، أما السبب المباشر فهو طلب أغسطس قيصر إحصاء سكان الإمبراطورية الرومانية تمهيدًا لدفع الضرائب.