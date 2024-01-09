البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس المجيد من الإسكندرية

تستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر للاحتفال بعيد الغطاس المجيد في ١٩ يناير الجاري إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الغطاس المجيد مساء ١٨ يناير ٢٠٢٤ من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

ويشارك قداسة البابا تواضروس الثاني في قداس العيد عددٍ من اساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالاسكندرية منهم الانبا ايلاريون والانبا بافلي والانبا هيرمينا والقمص ابرام اميل وكيل بطريركية الاسكندرية

ما هو برمون الغطاس؟

برمون الغطاس صوم من الدرجة الأولى، وبرمون العيد هو استعداد للعيد وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط ويصام للمساء ولا يؤكل فيه سمك ويصلى حسب الطقس السنوي.

طقس برمون الغطاس

ويصلى البرامون بالطقس السنوي المعتاد على أن تقال الإبصالية الخاصة بالبرامون والطرح الخاص بعشية البرامون.

ما هو البرامون؟

والبرامون هو كلمة يونانية واصطلاح كنسي طقسي تعرفه كنائس العالم كله، القبطية والأنطاكية والأرمينية والأشورية والبيزنطية، وكنيسة روما والكنيسة الانجليكانية أيضًا.

وظهر في القرون الوسطى تفسير لمعنى "البرامون"، على أنه يعني: "خلاف العادة"؛ وكان أول من استخدم هذا التعبير هو يوحنا بن سباع القرن الثالث عشر.

والبرامون وردت أول ترجمة عربية له في المراجع القبطية في القرون الوسطى بمعنى "فوق العادة"، إلا أن ذلك التفسير، الذي ظهر وقت ضعف الإلمام الجيد باللغة اليونانية، لم يعتمد على قاموس بقدر ما كان وصفًا لاختلاف طريقة الصوم في هذا التوقيت، عن باقي أيام الصيام التي تسبقه، لكن هذا المعنى هو الأكثر انتشارًا حتى الآن.

أيام البرامون الغطاس

إذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي السبت والجمعة، أما إذا جاء العيد يوم الإثنين يكون البرامون أيام الأحد والسبت والجمعة.

إذا كان السبت أو الأحد ضمن البرامون يصامان بدون انقطاع، لكن لا يؤكل فيهما السمك؛ بخلاف ذلك يكون البرامون يومًا واحدًا.

وعيد الغطاس يرمز له بالمعمودية "التغطيس" وهي شرط أساسي ليكون الإنسان مسيحيا وفقا للعقيدة الأرثوذكسية والاحتفال بالغطاس يكون دائما في موعد ثابت أي بعد 12 يوما من الاحتفال بعيد الميلاد، ويعرف عيد الغطاس بعيد أبيفانيا أي المعمودية بالتغطيس أو عيد العماد.