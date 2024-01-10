بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.. أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر عددا من الفعاليات والأنشطة بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وصلى الأنبا بيسنتي، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب، قداس برمون عيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد مار فام الجندي بمدينة أبنوب، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٢٠٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، كما سام الخادم عامر زقزوق شماسًا كاملًا باسم دياكون أنطونيوس، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

احتفالات ميلاد المسيح بإيبارشية دشنا

كما استقبل الأنبا تكلا مطران دشنا، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ونائبه واللواء مصطفى مبروك مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن والعقيد أشرف البغدادي المستشار العسكري والمقدم محمد زعلوك مدير فرع الأمن الوطني لقطاع الشمال والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان ووفدًا من هيئة الأوقاف، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد ميلاد المسيح.

شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

كان الأنبا تكلا قد صلى قداس العيد مساء السبت بكنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد من أفراد الشعب.

أفراح واستقبالات عيد الميلاد بإيبارشية القوصية ومير

احتفلت إيبارشية القوصية ومير أول أمس بعيد الميلاد المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة أسيوط، مظاهر الاحتفال.

بدأت صلوات قداس العيد مساء السبت، وصلى نيافة الأنبا توماس مطران الإيبارشية القداس بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بمدينة القوصية، وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد من أفراد الشعب.

بينما قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد، الأربعاء الماضي، بكنيسة الشهيد مار يوحنا المعمدان (مقر المطرانية)، وكان على رأس المهنئين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء وائل نصار مدير الأمن واللواء عادل نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسيوط، والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.

شارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا توماس الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.