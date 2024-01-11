بطريرك السريان يهنئ مار بشارة بطرس الراعي بعيد الميلاد ورأس السنة

زار البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد وبحلول العام الجديد.



وخلال اللقاء، قدّم بطريرك السريان الكاثوليك التهاني الأخوية إلى البطريرك الراعي بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام الجديد 2024، سائلًا الله أن يجعل هذه الأعياد مبعث خير وبركة، وأن يبارك العام الجديد بفيض نِعَمِه وعطاياه، فيعمّ السلام الأمان والطمأنينة والاستقرار، وأن يديم غبطته بالصحّة ويوفّقه في رعاية كنيسته المارونية الشقيقة في هذه الظروف العصيبة التي يعاني منها لبنان، ولا سيّما الأزمات الكثيرة، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومعيشيًا.

البطريرك الراعي يثمن الزيارة

ومن جهته، ثمّن غبطة البطريرك الراعي هذه الزيارة الأخوية لغبطة أبينا البطريرك، مهنّئًا إيّاه بدوره بالأعياد المجيدة، ضارعًا إلى الله كي يجعل العام الجديد زمن سلام ومحبّة وعيش كريم، وأن يمتّع غبطةَ أبينا البطريرك بالصحّة والعافية، ويعضده في متابعة رعاية الكنيسة السريانية رغم الأوضاع الراهنة، حيث المآسي والصراعات وأعمال العنف تنتشر في منطقة الشرق الأوسط.

مناقشة الحرب في الأراضي المقدسة

ثمّ تناول صاحبا الغبطة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيّما تلك المتعلّقة بالكنيسة الجامعة، والعلاقات الأخوية المميَّزة بين الكنيستين الشقيقتين السريانية والمارونية، وأبرز النشاطات والأعمال في الفترة القادمة، متوقّفين بإسهاب عند الأحوال العامّة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، وخاصّةً الحرب في الأراضي المقدسة، وفي غزّة، وما تقوم به الكنيسة للوقوف إلى جانب المؤمنين قدر الإمكان لمجابهة الأزمات والمشاكل والفقر والعوز.

