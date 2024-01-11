الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس ثيودوسيوس السينوبيارك الناسك

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكري القديس ثيودوسيوس السينوبيارك الناسك، ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، والذي أوضح أنه أول من أسس الأخوية الرهبانية، ووفقًا للتقاليد الكنسية، فإن الكهف الذي استقر فيه لأكثر من ثلاثين عامًا هو المكان ذاته الذي قضى فيه المجوس ليلتهم أثناء طريق عودتهم من ميلاد الرب في بيت لحم.

أبرز المعلومات عن القديس ثيودوسيوس

