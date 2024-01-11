الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى الطوباوية آنا ماريا جانير أنجلاريل

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحيي الكنيسة الكاثوليكية ذكرى الطوباوية آنا ماريا جانير أنجلاريل المؤسسة
 

ونستعرض ابرز المعلومات عنها وفقًا للاب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني
 

  • ولدت آنا ماريا جانير أنجلاريل في 16 نوفمبر 1800م في  سيرفيرا بإسبانيا. لعائلة مسيحية تعيش إيمانها المسيحي بكل تقوي وخشوع، والديها هم جوزيب جانير إي باليس وماجينا أنجلاريل إي أوليفيه. عندما كانت شابة، برزت بسبب تقواها وإحسانها تجاه المحتاجين. في عام 1819، انضمت إلى رهبنة " بنات المحبة" في سيرفيرا وهو مركز إيبارشي تابع لأسقف سولسونا، والذي كان يعتني بالمرضى والعجزة في مستشفى المدينة
     
  • قدمت خدماتها الخيرية في هذا المستشفى لمدة عشرين عامًا تقريبًا، حيث قامت بأدوار الممرضة والمعلمة ومرشدة للمبتدئات. في عام 1830، تم تعينها رئيسة للجماعة، وبهذه الصفة بالذات كان عليها أن تواجه الصعوبات المختلفة التي نشأت خلال فترة الثورة، في الأعوام 1833-1836م وبدأت الحكومة في ذلك الوقت بقمع الطوائف الدينية، وفى عام 1836م تم طرد آنا ماريا جانير أنجلاريل وأخواتها الراهبات من المستشفى حيث كانوا يقدمون خدمتهم المتواضعة والخيرية.
  • وعلى الرغم من الإحباط الذي أصاب الجماعة إلا أنها بقيت ثابتة وتمكنت بإصرار من إبقاء الجماعة الرهبانية متحدة وثابتة حول المثل الأعلى للحياة المكرسة ومساعدة المرضى، وتنظيم وتنسيق المساعدة والرعاية خلال الحرب الكارلية من خلال عمل مستشفيات ميدانية. أطلق عليها جرحى الحرب لقب "الأم"، لأنها بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية لهم، كانت تريحهم وتواسيهم. وكان حضورها علامة أمل وعزاء في لحظة ألم ومعاناة كبيرة.
     
  • في نهاية الحرب، تم نفيها إلى فرنسا لمدة 4 سنوات، وبعد عودتها إلى إسبانيا، تم تعيينها رئيسة لمستشفى كاستلتورت، حتى تولت مرة أخرى في عام 1849 إدارة الجماعة الرهبانية بمستشفى سيرفيرا. وبقيت لمدة عشر سنوات أخرى، متفرغًة تمامًا للخدمة في مختلف الأنشطة التعليمية والخيرية للأيتام والأطفال الفقراء والشباب والمسنين وكل من يحتاج إلى المساعدة والرعاية. في عام 1850، أسست جماعة المرسلين الفرنسيسكان لسيدة جبل الكرمل، بهدف إيصال رسالة المسيح إلى المناطق الأكثر فقرًا والأكثر نسيانًا في إسبانيا.
  • وكرست راهبات الجماعة أنفسهن لتعليم الأطفال ورعاية المرضى والمسنين والعمل التبشيري.
     
  • في عام 1858، طلب أسقف أورجيل، المونسنيور خوسيه كايكسال، من آنا جانير أن تتولى إدارة مستشفى لا سيو دورغل وأن تعتني بالتعليم المسيحي في المناطق الفقيرة والمهمشة. قبلت هذه الدعوة بتواضع، وفي عام 1859، انتقلت مع اثنين من المرشحين إلى هذه المدينة لإنجاز المهمة الموكلة إليها. وفي وقت قصير جدًا، زاد عدد الراهبات وتزايدت قوة الجماعة الرهبانية حول آنا جانير، لدرجة أنه في عام 1860 وافق الأسقف على قانون ودستور معهد راهبات عائلة أورجيل المقدسة، الذي قدمته له الأم آنا نفسها.
     
  • وفي عام 1868، خلقت ثورة جديدة مناخًا معاديًا قويًا أدى إلى إغلاق العديد من المؤسسات الدينية وطرد جانيروأخواتها. دفع هذا الإبعاد القسري من الأبرشية المونسنيور خوسيه كايكسال إلى تكليف معهد العائلة المقدسة في عام 1874 برعاية دون خوسيه مانيانيت، الذي أصبح فيما بعد طوباويًا، والذي أعطى هذا العمل بصمة مختلفة، ركز بالكامل على الحياة التأملية والمنعزلة. تسببت هذه الحقيقة في انقسامات متعددة بين الراهبات من المنازل المختلفة ودفعت أسقف أورجيل الجديد، المونسنيور سلفادور كاسانياس، إلى إزالة الرعاية الروحية للمعهد من دون مانيانيت في عام 1879، وبذل كل جهد لضمان أن تتمكن جانير مرة واحدة من القيام مرة أخرى بمهام الرئيسة. في مارس 1880، تم انتخاب الأم آنا جانير رئيسة عامة، وخلال السنوات الثلاث لحكومتها، بدأت إصلاح المعهد وأسست دورًا جديدة.
  • عاشت خادمة الله السنوات الأخيرة من حياتها في التأمل والصلاة في بيت الأم في تالارن، وأظهرت نفسها للجميع كمثال حي للمرأة المتدينة. لقد كانت تستمد القوة من الصلاة طوال حياتها لمواصلة الرسالة التي أوكلها إليها الرب وسط العديد من الصعوبات. وكانت تقول:" "أنت يا رب ستمنحني النعمة لأكون ابنتك الأمينة، التي تحبك كثيرًا وتخدمك في شخص المرضى والمعاقين". توفيت الأم جانير في 11 يناير 1885م. وتم تطويبها من قبل البابا بنديكتوس السادس عشر في 10 ديسمبر 2010م.
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