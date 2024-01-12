الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة سبسطية: نحن بمحنة غير مسبوقة ونتمنى أن تتوقف الحرب حقنا للدماء

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إننا نعيش في هذه الأيام محنة غير مسبوقة ونرى أمامنا الدماء التي تسيل والدمار والخراب الذي يتعرض له أهلنا في غزة الأبية ناهيك عن استهداف الضفة وما تتعرض له مدينة القدس.
وتابع في بيان له، إن نزيف غزة هو نزيفنا وآلام غزة هي آلامنا ومعاناتها هي معاناتنا وأحزانها هي أحزاننا، ونتمنى ونطالب بأن تنجح المبادرات المبذولة من أجل وقف هذه الحرب.
وأوضح رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، تؤلمنا وتحزننا كثيرا مشاهد الموت والدمار والخراب فأهل غزة هم بشر خلقهم الله كما خلق كل إنسان في هذا العالم ويحق لهم أن يعيشوا في أوضاع أفضل.

 مأساة غزة المروعة يجب أن تجعل الكثير في هذا العالم يتحركون لوقف هذا النزيف 


وأضاف، إن مأساة غزة المروعة يجب أن تجعل الكثير في هذا العالم يتحركون من أجل وقف هذا النزيف ومن أجل إغاثة شعبنا ولكننا في نفس الوقت نحذر من ظاهرة خطيرة وهي ما يقوم به تجار الحروب الذين يستغلون حالة العوز والفقر التي يمر بها الناس هناك وبشكل يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية.
 واختتم أنها ظاهرة خطيرة وخاصة في هذه الظروف الصعبة إذ يجيب الأخذ بعين الاعتبار الظروف المأساوية التي يمر بها المواطنون وعدم استغلالهم وابتزازهم في لقمة عيشهم وكذلك في الخيم التي توزع عليهم.
 

المطران عطا الله حنا ر رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس للروم الأرثوذكس غزة مأساة غزة

مواد متعلقة

مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج تنظم حفل عيد الميلاد المجيد بالتعاون مع قصر ثقافة سوهاج

النائب البطريركي لمصر بالوكالة يشارك في اللجنة الدائمة لاجتماع البطاركة الأرثوذكس الشرقيين

الكنائس تتفق على تفاصيل وترتيب برنامج أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

موعد احتفالات الكنيسة القبطية الارثوذكسية بعيد الختان 2024

بطريرك الروم الكاثوليك يزور السفير البابوي بمصر اليوم

رئيس أساقفة سبسطية: نثمن المواقف الصادرة عن دول صديقة والمطالبة بوقف الحرب

المطران عطاالله حنا: موقف أمريكا من الحرب على غزة "بشع وعنجهى"

البطريرك يونان يزور السفير البابوي في لبنان للتهنئة بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

عاجل.. الحوثيون: المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة لقواتنا

عاجل.. الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

موعد صلاة الجمعة اليوم 12 يناير 2023 في جميع محافظات مصر

ضبط متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا