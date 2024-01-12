رئيس أساقفة سبسطية: نحن بمحنة غير مسبوقة ونتمنى أن تتوقف الحرب حقنا للدماء

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إننا نعيش في هذه الأيام محنة غير مسبوقة ونرى أمامنا الدماء التي تسيل والدمار والخراب الذي يتعرض له أهلنا في غزة الأبية ناهيك عن استهداف الضفة وما تتعرض له مدينة القدس.

وتابع في بيان له، إن نزيف غزة هو نزيفنا وآلام غزة هي آلامنا ومعاناتها هي معاناتنا وأحزانها هي أحزاننا، ونتمنى ونطالب بأن تنجح المبادرات المبذولة من أجل وقف هذه الحرب.

وأوضح رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، تؤلمنا وتحزننا كثيرا مشاهد الموت والدمار والخراب فأهل غزة هم بشر خلقهم الله كما خلق كل إنسان في هذا العالم ويحق لهم أن يعيشوا في أوضاع أفضل.

مأساة غزة المروعة يجب أن تجعل الكثير في هذا العالم يتحركون لوقف هذا النزيف



وأضاف، إن مأساة غزة المروعة يجب أن تجعل الكثير في هذا العالم يتحركون من أجل وقف هذا النزيف ومن أجل إغاثة شعبنا ولكننا في نفس الوقت نحذر من ظاهرة خطيرة وهي ما يقوم به تجار الحروب الذين يستغلون حالة العوز والفقر التي يمر بها الناس هناك وبشكل يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية.

واختتم أنها ظاهرة خطيرة وخاصة في هذه الظروف الصعبة إذ يجيب الأخذ بعين الاعتبار الظروف المأساوية التي يمر بها المواطنون وعدم استغلالهم وابتزازهم في لقمة عيشهم وكذلك في الخيم التي توزع عليهم.

