الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

النائب البطريركي لمصر بالوكالة يشارك في اللجنة الدائمة لاجتماع البطاركة الأرثوذكس الشرقيين

اجتماع البطاركة
اجتماع البطاركة الأرثوذكس الشرقيين

التقى أعضاء اللجنة الدائمة لاجتماع البطاركة الأرثوذكس الشرقيين والتي تضم مطرانين من كل كنيسة.ش

وبحسب تكليف قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، انضم إلى هذا الاجتماع صاحبا النيافة مار اقليميس دانيال كورية مطران بيروت، ومار تيموثاوس متى الخوري مطران حمص وحماه وطرطوس وتوابعهم، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة.

 صلاة لإنجاح أعمال اللقاء

افتتح نيافة المطران دانيال اللقاء بصلاة لإنجاح أعمال اللقاء طالبا خلالها بركة الرب لعمل اللجنة وكذلك ان تحل نعمته على جميع أبناء الكنيسة ومن اجل أمن وسلام الكنيسة وابنائها.

ثم تناول المجتمعون النقاط التي ضمها جدول الأعمال والتي تتحدث عن العلاقات المشتركة بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية (السريانية والقبطية والأرمنية)، وايضا الحوارات المسكونية ومشاركة الكنائس الثلاثة في المجالس المسكونية والشهادة المشتركة، ليرفع الاجتماع بصلاة ختامية لسيادة المطران سيبوه سركيسيان مطران طهران للأرمن الأرثوذكس.

ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يستقبل وفدًا من الكنيسة الأسقفية

وكان قد استقبل الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، وفدًا من الكنيسة الأسقفية (الأنجليكانية) في مصر، حيث زار قدسه القس بهيج رمزي والأستاذ بيتر حبيب مدير مكتب خدمة (Alfa) في مصر وشمال إفريقيا، وعدد من الخدام الآخرين، في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس في غمرة- القاهرة.

إذ قدموا التهنئة للكنيسة ومجلسها وشعبها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية، وتعرفوا على خدمات الكنيسة وأنشطتها المتنوعة، وبحثوا معًا سبل التعاون المشترك في الفترة القادمة.

 

وكان قد قام الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، بتقديم أحر التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك في المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية، العباسية- القاهرة، حيث نقل قدسه تهاني قداسة البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، ونيافة المطران مار تيموثاوس متى الخوري، وتمنياتهما لقداسته والكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشقيقة بعيد سعيد مملوء بكل البركات والخيرات.

ومن جانبه شكر قداسة البابا قدس الربان والوفد المرافق له، على هذه التهنئة الرقيقة، وأرسل تهنئته أيضًا بالموسم المبارك لقداسة البطريرك والمجمع الأنطاكي الأرثوذكسي المقدس.

اللجنة الدائمة البطاركة الأرثوذكس قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني اقليميس دانيال مطران بيروت والنائب البطريركي لمصر

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