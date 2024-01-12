الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج تنظم حفل عيد الميلاد المجيد بالتعاون مع قصر ثقافة سوهاج

الانبا توما
الانبا توما

نظمت مطرانية سوهاج للاقباط الكاثوليك بمصر مساء أمس الخميس حفل عيد الميلاد المجيد بالتعاون مع قصر ثقافة سوهاج.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من صاحب النيافة الأنبا توما رحب خلالها بضياء مكاوي مدير إقليم وسط الصعيد الثقافي، وجلال أبو الدهب مدير عام فرع ثقافة سوهاج، وأحمد صابر مدير قصر ثقافة سوهاج.

وألقى الدكتور أحمد طلعت أبو دومة كلمة تحدث فيها عن الهوية المصرية والدور الثقافي للكنيسة، ثم ألقى ضياء مكاوي كلمة عبر خلالها عن سعادته بحضور احتفالات عيد الميلاد المجيد لأول مرة بسوهاج متمنيًا تكرار التعاون مع الكنيسة الكاثوليكية.

تلا ذلك الحفل الفني مع فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان خالد حبشي، والتي قدمت باقة من أجمل الأغاني التراثية.

وختامًا قدم نيافته الشكر لقصر ثقافة سوهاج على هذا التعاون المثمر، ووجه نيافته الشكر للحضور من السادة النواب النائب حاتم مبارك والنائب احمد عواجة أعضاء مجلس النواب، والدكتور احمد طلعت أمين مساعد حزب مستقبل وطن بسوهاج، والدكتور محمد امبابي من الأزهر الشريف، والأستاذ احمد العناني عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والأستاذ ايليا ورد وعدد من أعضاء مجلس الشباب المصري بسوهاج، والأستاذ خالد المشنب من قناة طيبة، والأستاذ مفيد أسعد والأستاذة اسماء كشك من حزب حماة الوطن بسوهاج، والدكتور ايمن زهرة مدير عام البريد المصري، والأستاذ وجيه ورد رئيس مجلس إدارة شركة مندن، والأستاذة حنان محسن مدير قصر الطفل بسوهاج، والإعلامية كارمن لبيب مقدم الحفل، وفرقة الموسيقى العربية.

ما هو عيد الميلاد المجيد؟

 وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة.

-يُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

- الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.

مطرانية سوهاج للأقباط الكاثوليك قصر ثقافة سوهاج عيد الميلاد المجيد الأنبا توما

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