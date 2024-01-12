الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي بيترو فرانشيسكو جاميت
تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكري الطوباوي بيترو فرانشيسكو جاميت – مؤسس فرنسي، ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني.
أبرز المعلومات عن الطوباوي بيترو فرانشيسكو جاميت
- وُلد بيير فرانجويس جاميت في 12 سبتمبر 1762م في فريسنز، فرنسا. كان والديه مزارعين أثرياء، وأنجبا ثمانية أطفال، أصبح اثنان منهم كهنة، وواحدة راهبة. درس في كلية فير وفي سن العشرين شعر بأنه مدعو إلى الكهنوت، فالتحق بجامعة كاين الشهيرة، ليدرس لمدة خمس سنوات في الفلسفة واللاهوت.
- في عام 1784 دخل المدرسة اللاهوتية وفي 22 سبتمبر 1787 رُسم كاهنًا. حصل على البكالوريا في اللاهوت ولقب "ماجستير في الآداب"، لكنه لم يتمكن من مواصلة تخصصاته بسبب اندلاع الثورة الفرنسية.
- كان معهد بنات المخلص الصالح موجودًا في كاين، وهو معهد أسسته الأم آنا ليروي وبيير فرانسيسكو في عام 1720 في عام 1790، شغل منصب المرشد الروحي لبنات المخلص الصالح، وأصبح أيضًا رئيسه الديني في عام 1819م. بعد اتفاق عام 1801، أعاد تنظيم الهيئة الرهبانية لبنات المخلص الصالح (ولهذا السبب يعتبر المؤسس الثاني للجماعة الرهبانية). مع احتدام الثورة الفرنسية، رفض في عام 1798 القسم الذي فرضه الثوار، وتم اعتقاله وتلقى تهديدات بالقتل.
- عاد حرًا بأعجوبة وكرس نفسه لمساعدة بنات المخلص الصالح، وعمل بشغف على إعادة جمع راهبات المعهد الذين فروا بسبب الاضطهاد، وظل يحتفل بالذبيحة الإلهية سرًا، وعمل على دعم الإخوة المترددين، وشجع المؤمنين المضطهدين. وبعد انتهاء الثورة كرس نفسه لدعم ونمو جماعة المخلص الصالح. في عام 1815 بدأ يكرس نفسه لتدريب فتاتين صماء وطور طريقة لتعليم الصم البكم: عرض أسلوبه في أكاديمية كاين وفي عام 1816 فتح مدرسة للصم البكم الموكلة لبنات المخلص الصالح.
- لمدة ثماني سنوات، من 1822 إلى 1830، كان رئيسًا لجامعة كاين، مما أعاد جوًا جديدًا من الإيمان المسيحي بين المعلمين والطلاب، بعد عاصفة الثورة الكبرى وانتشار أفكار التنوير والعقلانية. وكان يقوم برسالته لمجد الله. توفي بيير فرانشيسكو جاميت في 12 يناير 1845 عن عمر يناهز 83 عامًا، وقد أضعفه التعب والتقدم في السن. وقام البابا يوحنا بولس الثاني بتطويبه في 10 مايو 1987م.