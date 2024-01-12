رئيس الطائفة الإنجيلية: فرح الميلاد يعطينا أملًا ونورًا ينهى الظلام والضيق

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في خدمة، اليوم الجمعة، بالكنيسة الإنجيلية بالزيتون، بحضور شعب الكنيسة وراعيها القس وائل عوض، وقدم رئيس الإنجيلية خدمة عظة اليوم حول فرح الميلاد وسط الأزمات.

المسيحية عقيدة التسليم وصنع السلام القوي القادر على التغيير

وخلال العظة قدم الدكتور القس أندريه زكي عدة رسائل روحية، حول فرح ونور الميلاد الذي يعطينا أملًا وينهي الظلام والضيق، وقال: "افرحوا لأن هناك فرحًا وسط الآلام، لأنه سيكون مع الميلاد فرح عظيم، والفرح الحقيقي هو فرح الحصاد، افرحوا ونحن نحتفل بميلاد المسيح القوي رئيس السلام، الذي غير التاريخ".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "السلام الحقيقي هو الطمأنينة، وعلينا أن نعلم يا أحبائي بأن التواضع ليس خنوعًا أو استسلامًا، لأن المسيحية عقيدة التسليم وصنع السلام، السلام القوي القادر على التغيير وتجاوز الأزمات والصعوبات".

رئيس الإنجيلية يستقبل وزير المجالس النيابية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

وكان قد استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، سيادة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية، الثلاثاء 9 يناير، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بوزير شئون المجالس النيابية، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة والتهنئة، وقال: "تهنئة وتشريف سيادتكم اليوم تعكس محبتكم الأصيلة، وتؤكد على الروابط الوطنية العميقة التي تجمع المصريين".

من جانبه، قدم المستشار علاء الدين فؤاد، التهنئة بعيد الميلاد المجيد لرئيس الطائفة الإنجيلية وجميع الحضور، متمنيًا دوام السلام لبلادنا مصر وأن يعيده الله على المصريين ومصرنا الحبيبة بالخير والسلام.