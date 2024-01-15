الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أبرز فعاليات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عقب احتفالات عيد الميلاد المجيد

الكنيسة
الكنيسة

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددًا من الفعاليات بالتزامن مع احتفالات الكنائس بعيد الميلاد المجيد.

إذ أقيمت خلوة روحية لشباب الجامعة والخريجين لكنيستي السيدة العذراء والشهيد فيلوباتير مرقوريوس، والسيدة العذراء والبابا كيرلس عمود الدين وذلك في دير السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم مارجرجس.

يأتي ذلك تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وكل توابعها

تدشين معمودية ورسامة شمامسة بكنيسة "مار مينا" بالشروق

ومن جهته، صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهيبكنيسة الشهيد مار مينا بكمبوند وصال بمدينة الشروق.

وبتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني دشن نيافته قبل صلاة القداس معمودية الكنيسة، وبعد صلاة الصلح تمم نيافته رسامة ٧٤ من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس (مرتل) و١١ آخرين برتبة أغنسطس (قارئ)، وهو أولى رسامات الشمامسة بالكنيسة.

شارك في الصلوات كاهن الكنيسة الأب القمص موسي رشاد وخورس شمامستها، وأسر الشمامسة الجدد.

كما شارك في الصلوات الأب القس مينا ولسن وهو المهندس الذي شارك في بناء الكنيسة قبل الكهنوت.

٢٠ شماس (أغنسطس) جديد في عيد "مار يوحنا" بكنيسته بشمال كاليفورنيا

احتفلت كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا الحبيب في بلازنتون، شمال كاليفورنيا، أمس بعيد شفيعها القديس يوحنا الحبيب، حيث أقيمت صلوات عشية العيد مساء الجمعة، وجرت صلوات القداس الإلهي صباح السبت وتولى خدمته نيافة الأنبا كاراس أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرچينيا.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات منح ٢٠ شماس، من أبناء الكنيسة ذاتها، ممن كانوا يحملون رتبة إبصالتس (مرتل)، رتبة أغنسطس (قارئ).
 

حصل الأب القمص شنودة القس صموئيل شنودة الكاهن بإيبارشية طما، محافظة سوهاج، على درجة الماچستير من جامعة أسيوط.


وجاء حصول القمص شنودة على الماچستير نتيجة لبحثين قدمها لجامعة أسيوط المتخرج من كلية الحقوق فيها عام ١٩٨٨، حصل على درجة الدبلوما في كل بحثٍ وهو ما يمنحه درجة الماچستير وفقًا للائحة الجامعة.


وجاء موضوع البحث الأول في تخصص القانون الخاص، بعنوان "الطلاق في العصرين الفرعوني والبطلمي".


بينما كان موضوع البحث الثاني في حقوق الإنسان، بعنوان "نظام الجرائم والعقوبات في القانون الفرعوني".


أشرف على البحثين الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم الهمامي أستاذ تاريخ القانون وفلسفته بجامعة أسيوط.


وبعد الحصول على شهادة التحول الرقمي تم منح الباحث درجة الماچستير في القانون وذلك طبقا لنص المادة (١٤١) من قانون تنظيم الجامعات.
 

الكنيسة القبطية لكنيسة عيد الميلاد السيدة العذراء رسامة شمامسة الأرثوذكسية

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