الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا يلتقي أساقفة الكنيسة لمتابعة شئون الإيبارشيات

البابا خلال اللقاء
البابا خلال اللقاء

حرص قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الفترة الماضية على لقاء عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عقب احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد وذلك لمتابعة شئون إيبارشياتهم.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، الذي قدم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد، وناقش مع قداسته بعض الأمور الخاصة بخدمته الرعوية.
 

البابا يستقبل الأنبا دانيال الأنبا بولا
 

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ومقرر اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة.


هنأ نيافته قداسة البابا بعيد الميلاد المجيد، وعرض لبعض الملفات الخاصة بلجنة الرهبنة وشؤون الأديرة.


كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة،، نيافة الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما، بمحافظة سوهاج.


وقدم نيافته التهنئة لقداسة البابا بعيد الميلاد، كما تمت من مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بخدمة نيافته في الإيبارشية.


وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، بعيد الختان، وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى، وتكون فيه الصلاة بالطقس الفرايحي.

و«عيد الختان» هو عيد سيدي صغير يخص ختان السيد المسيح بالجسد في لحم الغرلة حسب وصية الله المقدسة و«الختان» هو شريعة يهودية أملاها الله لخليله إبراهيم، والذي ميز بها شعبه عن بقية شعوب الأرض حينها، وهو من الشعائر المعروفة في اليهودية، وهو قطع لحم غرلة كل ذكر ابن ثمانية أيام وقد جعل هذا الطقس علامة عهد بين الله وإبراهيم الذي اختتن هو وأهل بيته وعبيده الذكور.

وكان الختان يقوم به عادة رب البيت أو أحد العبرانيين، وأحيانا الأم وقد ختن إبراهيم وهو في التاسعة والتسعين وإسماعيل وهو في الثالثة عشرة ثم تجددت سنة الختان لموسى فقضي ألا يأكل الفصح رجل أغرل وكان اليهود يحافظون كل المحافظة على هذه السنة وقد أهملوها أثناء رحلتهم في البرية على أنه عند دخول أرض كنعان صنع يشوع سكاكين من الصوان وختن الشعب كله.

وكان مفروضًا على كل الغرباء الذين يقبلون الدخول في اليهودية أن يخضعوا لهذا الفرض مهما تكن أعمارهم.

البابا تواضروس أساقفة الكنيسة عيد الميلاد المجيد الأنبا يواقيم احتفالات الكنيسة

مواد متعلقة

لماذا يحتفل الأقباط بعيد الغطاس المجيد ليلًا؟

بطريركية الروم الأرثوذكس الأورشليمية تحتفل برأس السنة الجديدة 2024

موعد المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا الأرثوذكسية

بالتزامن مع الاحتفال به.. تعرف على عيد الختان المجيد

بث مباشر الأنبا رافائيل يترأس القداس الإلٰهي لـ"عيد الختان"

أبرز فعاليات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عقب احتفالات عيد الميلاد المجيد

موعد انطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بمصر

تهنئة أحبار الكنيسة لقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد

الأكثر قراءة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

140 ثانية مرعبة.. القصة الكاملة لانتحار فتاة من الطابق الـ23 بفندق شهير (صور)

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

المناسترلى: إنشاء مصنع لإنتاج أقمشة الجينز خطوة لتحقيق الاكتفاء فى صناعة الملابس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بني صهيون !

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟