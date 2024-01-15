البابا يلتقي أساقفة الكنيسة لمتابعة شئون الإيبارشيات

حرص قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الفترة الماضية على لقاء عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عقب احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد وذلك لمتابعة شئون إيبارشياتهم.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، الذي قدم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد، وناقش مع قداسته بعض الأمور الخاصة بخدمته الرعوية.



البابا يستقبل الأنبا دانيال الأنبا بولا



استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ومقرر اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة.



هنأ نيافته قداسة البابا بعيد الميلاد المجيد، وعرض لبعض الملفات الخاصة بلجنة الرهبنة وشؤون الأديرة.



كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة،، نيافة الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما، بمحافظة سوهاج.



وقدم نيافته التهنئة لقداسة البابا بعيد الميلاد، كما تمت من مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بخدمة نيافته في الإيبارشية.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، بعيد الختان، وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى، وتكون فيه الصلاة بالطقس الفرايحي.

و«عيد الختان» هو عيد سيدي صغير يخص ختان السيد المسيح بالجسد في لحم الغرلة حسب وصية الله المقدسة و«الختان» هو شريعة يهودية أملاها الله لخليله إبراهيم، والذي ميز بها شعبه عن بقية شعوب الأرض حينها، وهو من الشعائر المعروفة في اليهودية، وهو قطع لحم غرلة كل ذكر ابن ثمانية أيام وقد جعل هذا الطقس علامة عهد بين الله وإبراهيم الذي اختتن هو وأهل بيته وعبيده الذكور.

وكان الختان يقوم به عادة رب البيت أو أحد العبرانيين، وأحيانا الأم وقد ختن إبراهيم وهو في التاسعة والتسعين وإسماعيل وهو في الثالثة عشرة ثم تجددت سنة الختان لموسى فقضي ألا يأكل الفصح رجل أغرل وكان اليهود يحافظون كل المحافظة على هذه السنة وقد أهملوها أثناء رحلتهم في البرية على أنه عند دخول أرض كنعان صنع يشوع سكاكين من الصوان وختن الشعب كله.

وكان مفروضًا على كل الغرباء الذين يقبلون الدخول في اليهودية أن يخضعوا لهذا الفرض مهما تكن أعمارهم.