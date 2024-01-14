الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع اقتراب عيد الغطاس.. تعرف على أعياد المسيحيين في 2024

عيد الغطاس
عيد الغطاس

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، السبت المقبل، حيث يترأس قداسة البابا القداس الإلهي مساء الجمعة الموافق 19 يناير، بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، كعادته السنوية.

موعد عيد الغطاس 2024

ويقول القمص إشعياء عبد السيد فرج، في كتاب طقس الأعياد السيدية الكبرى والصغرى، إنه تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس المجيد لثلاث أيام من 11 - 12 -  13 طوبة (عيد عرس قانا الجليل).. وتؤدى فيها الصلوات بالطقس الفرايحي ويمنع فيها الصوم الانقطاعي.

وفي الأديرة يصلى مساء يوم العيد (الميلاد والغطاس) المزامير من باكر إلى الستار، كما ان القداس به: هيتنية ليوحنا بن زكريا، ومرد الإبركسيس، وبعد الابراكسيس يقال لحن يوحنا المعمدان (أوران أنشوشو) وبه نغمة (من بي ابنفما ويا أم النور) وهناك مرد للمزمور والإنجيل واسبسمسني.

بعد احتفالات الميلاد.. التاريخ القبطي اليوم لعام 2024 م 1740 ش

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بحلول ليلة عيد ختان السيد المسيح

أعياد المسيحيين 2024

من جهة اخرى يتساءل البعض عن أعياد الأقباط المنتظرة في 2024، ففي يناير احيي الأقباط عيد الميلاد المجيد الأحد 7 يناير 28 كيهك 1740،  ويحبون غدا عيد الختان الاثنين 15 يناير 6 طوبة 1740، وعيد الغطاس السبت 20 يناير 11 طوبة 1740، وعرس قانا الجليل الاثنين 22 يناير 13 طوبة 1740.
وفي شهر فبراير، يأتي دخول السيد المسيح الهيكل الجمعة 16 فبراير 8 أمشير 1740، بدء صوم يونان الاثنين 26 فبراير 18 أمشير 1740، فصح يونان الخميس 29 فبراير 21 أمشير 1740، وفي شهر مارس يحل بدء الصوم الاربعيني المقدس الاثنين 11 مارس 2 برمهات 1740، عيد ظهور الصليب المقدس الثلاثاء 19 مارس 10 برمهات 1740، وفي شهر ابريل يحل ايضا عيد البشارة المجيد الاحد 7 ابريل 29 برمهات 1740، ختام الصوم الاربعيني المقدس الجمعة 26 ابريل 18 برمودة 1740، سبت لعازر السبت 27 ابريل 19 برمودة 1740، احد الشعانين الاحد 28 ابريل 20 برمودة 1740.

بينما يأتي في شهر مايو خميس العهد الخميس 2 مايو 24 برمودة 1740، الجمعة العظيمة الجمعة 3 مايو 25 برمودة 1740، سبت الفرح السبت 4 مايو 26 برمودة 1740، عيد القيامة المجيد الاحد 5 مايو 27 برمودة 1740، شم النسيم الاثنين 6 مايو 28 برمودة 1740، احد توما الاحد 12 مايو 4 بشنس 1740، ويشهد شهر يونيو عيد دخول السيد المسيح ارض مصر السبت 1 يونيو 24 بشنس 1740، عيد الصعود المجيد الخميس 13 يونيو 6 بؤونة 1740، حلول الروح القدس - عيد العنصرة الاحد 23 يونيو 16 بؤونة 1740، بدء صوم الرسل الاثنين 24 يونيو 17 بؤونة 1740.

ولا يحل في شهر يوليو الا عيد القديسين بطرس وبولس الجمعة 12 يوليو 5 أبيب 1740، ويحمل شهر اغسطس معه بدء صوم القديسة العذراء مريم الاربعاء 7 اغسطس 1 مسري 1740، عيد التجلي المجيد الاثنين 19 اغسطس 13 مسري 1740، عيد صعود جسد والدة الالة الخميس 22 اغسطس 16 مسري 1740، ويُحتفل في شهر سبتمبر بالنيروز - راس السنة القبطية الاربعاء 11 سبتمبر 1 توت 1741، وتذكار ظهور الصليب المقدس الجمعة 27 سبتمبر 17 توت 1741، واخيرا يختتم الاقباط مناسباتهم في نوفمبر ببدء الصوم الميلادي المقدس الاثنين 25 نوفمبر 16 هاتور 1741

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