الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة القديس سلبطرس بابا روما

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى نياحة القديس سلبطرس بابا روما، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم تنيح القديس سلبطرس بابا رومية. وقد ولد هذا الأب برومية ونظرا لفضائله ونسكه وعلمه فقد اختير لبطريركية رومية بعد انتقال ملطيانوس سلفه. وكانت تقدمته في السنة الحادية عشرة من ملك قسطنطين الكبير .

عماده لقسطنطين

وهو الذي قام بتعميد الملك قسطنطين. لأنه لم يكن إلى هذا الوقت قد تعمد لانشغاله بالحروب وهدم الرابي وبناء الكنائس . أما سيرة هذا الاب فكانت مضيئة جدا لمداومته علي تعليم الشعب وإزالة الشكوك من نفوسهم وتفسير ما يعسر عليهم فهمه ، ومناقشة المبتدعين حتى رد كثيرين منهم إلى الإيمان بالسيد المسيح وعمدهم .

وقد وضع كتبا كثيرة في معرفة الله وفي سر التجسد . وفي سابع سنة من رياسته كان اجتماع مجمع نيقية . وقد حرم اريوس وكل الذين يشايعونه . ولما اكمل سعيه الصالح تنيح بسلام بعد ان أقام علي الكرسي إحدى عشر سنة.