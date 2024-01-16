البابا ثيؤدوروس يترأس احتفالات الروم الأرثوذكس بوداع عيد الظهور الإلهي

حضر بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني القداس الإلهي في كنيسة دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية.

البابا ثيؤدوروس يترأس احتفالات الروم الأرثوذكس

وخدم القداس الإلهي الأرشمندريت إسحق، مدير مدرسة القديس أثناسيوس البطريركية اللاهوتية للأفارقة. بحضور المتروبوليت بندلايمون مطران نفكراتوس والسكرتير العام للمجمع المقدس، والمتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيو والمندوب البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس مطران دامياتاس ورئيس الدير، والقنصل العام اليوناني بالإسكندرية يوانيس بيرجاكيس الذي شارك في الترتيل مع المرتلين.

في ختام القداس الإلهي حث البابا ثيودروس المؤمنين على التشبه بيوسف البار في إيمانه ومحبته للرب يسوع المسيح، وبالعذراء مريم والدة الإله التي ارتبطت بمولودها الإلهي يسوع المسيح منذ ولادته حتى صلبه وقيامنته.