السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

(بها عفاريت وشياطين).. خرافات عن الماء أبطلها المسيح حين تعمد

الغطاس
الغطاس

تمر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة احتفالات عيد الغطاس المجيد، والذي يعتبر ثالث الاعياد السيدية في عام 2024، بعد احتفالات الكنيسة بعيدي الختان المجيد في 15 يناير، والميلاد المجيد يوم 7 من نفس الشهر، اذ تضع الكنيسة الميلاد والغطاس في قائمة الأعياد السيدية الكبرى، بينما الختان في قائمة الأعياد السيدية الصغرى.

 (بها عفاريت وشياطين).. خرافات عن الماء ابطلها المسيح حين تعمد

الايبوذياكون ثروت إسحق، قال في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن المطلع على تاريخ الأمة اليهودية يجد انه كان بها قديما عدة خرافات ولعل السبب في ذلك هو تأثرها بثقافات متعددة منذ أو وقعت في السبي الشمالي للسامرة والجنوبي ليهوذا، على يد البابليين والآشوريين، وكذلك منذ أن وقعت في الاحتلال الروماني عسكريا الذي أدى بدوره إلى احتلال ثقافي لليونانيين الذي كانوا قد سيطروا بثقافاتهم على الإمبراطورية الرومانية.

ولعل أبرز هذه الخرافات التي كانت منتشرة وقتها على الصعيد الشعبي وليس الديني أو الكتابي هو وجود عفاريت في الماء وهو ما امتد لحين عصور قريبة للبلدان العربية أيضا إذ كان يعتقد البعض أن الماء بها (موسوسين) إلا أن المسيح بنزوله للماء أدحض هذه الخرافة كليا. 

ومن جانبه، أكد المتريبوليت إيروثيوس فلاخوس مطران كنيسة الروم الأرثوذكس في نافباكتوس، في تصريح له على خلفية الاحتفالات، الأمر نفسه إن بحسب القديس يوحنا الدمشقي، اعتمد المسيح لكي يسحق رؤوس التنانين التي في الماء، إذ كان الاعتقاد السائد هو بأن الشياطين تعيش في الماء؛ لكي يغسل الخطيئة ويدفن آدم القديم في الماء؛ لكي يبارك المعمِّد، فالسابق لم يبارك المسيح بل المسيح باركه عندما وضع الأخير يده على رأس المسيح؛ لكي يحفظ الناموس، لأنه هو نفسه وضعه ويجب ألاّ يظهر مخالفاً له؛ لكي يكشف سر الثالوث، إذ عند تلك اللحظة تمّ ظهور للثالوث القدوس؛ لكي يصير مثالاً لمعموديتنا التي هي معمودية كاملة تتمّ بالماء والروح القدس.

الجدير بالذكر أنه اعتاد باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الراحل شنودة الثالث، والحالي تواضروس الثاني، على تقسيم فترات الأعياد بين القاهرة والإسكندرية، فيقضى بابا الكنيسة عيدي الميلاد المجيد، والقيامة المجيد في القاهرة، بينما يقضى احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الغطاس المجيد برفقة شعب الإسكندرية.

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