الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

صلوات المسيحيين في أسبوع الوحدة

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنائس المختلفة بحلول أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين تحيي الكنيسة بكل طوائفها وفي جميع أنحاء العالم، أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، الذي يستمر حتى 25 يناير.. وذلك حرصًا منها على الإتحاد دومًا بمن هو منبع إيماننا جميعًا، يسوع المسيح، والذي تصب فيه الطقوس على اختلافها معبّرة عن محبتها له وتمسّكها برسالته.

صلوات المسيحيين التي يتلونها في اسبوعهم المخصص للوحدة

ويتلو المصلين عدة صلوات في أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين، ولعل ابرزها الصلوة التالية:

أيها المسيح

يا مَن في ليلة إقبالك على الموت من أجلنا

صلّيتَ لكي يكون تلاميذك بأجمعهم واحدًا 

كما أنّ الآب فيك وأنتَ فيه

إجعلنا أن نشعر بعدم أمانتنا ونتألّم لانقسامنا. 

أعطنا صدقًا فنعرف حقيقتنا،

وشجاعة فنطرح عنّا ما يكمن فينا من لامبالاة وريبة،

ومن عداء متبادل.

وإمنحنا يا ربّ أن نجتمع كلّنا فيك

فتصعد قلوبنا وأفواهنا،

بلا إنقطاع صلاتك من أجل وحدة المسيحيّين، 

كما تريدها أنتَ وبالسبل التي تريد. ولنجد فيك،

أيها المحبّة الكاملة،

الطريق الذي يقود إلى الوحدة،

في الطاعة لمحبتك وحقّك. 

أيها المسيح،

يا مَن في ليلة إقبالك على الموت من أجلنا

صلّيتَ لكي يكون تلاميذك بأجمعهم واحدًا 

كما أنّ الآب فيك وأنتَ فيه

إجعلنا أن نشعر بعدم أمانتنا ونتألّم لانقسامنا. 

أعطنا صدقًا فنعرف حقيقتنا،

وشجاعة فنطرح عنّا ما يكمن فينا من لامبالاة وريبة،

ومن عداء متبادل.

وإمنحنا يا ربّ أن نجتمع كلّنا فيك

فتصعد قلوبنا وأفواهنا،

بلا إنقطاع صلاتك من أجل وحدة المسيحيّين، 

كما تريدها أنتَ وبالسبل التي تريد. ولنجد فيك،

أيها المحبّة الكاملة،

الطريق الذي يقود إلى الوحدة،

في الطاعة لمحبتك وحقّك. 

والتقى نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الآباء القمامصة والكهنة، مجمع كهنة المطرانيّة، في اللّقاء التّكوينيّ الدّوري لهم، وذلك بمقر المطرانية، بمدينة السادس من أكتوبر.

وبدأ اليوم بالقدّاس الإلهيّ، أعقبه اللّقاء التّكوينيّ حول "وثيقة دائرة العقيدة والإيمان بروما" (الثّقة المرجّوة)، حيث قدّم الوثيقة، وقام بشرحها، د. الأب أندراوس فهمي.

تلا ذلك، مناقشات حول الوثيقة، والجوانب الرّعويّة بالإيبارشيّة.

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