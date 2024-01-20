السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"ابني حبيبي".. تعرف على أشهر ألحان عيد الغطاس

شمامسة
شمامسة

تمر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة احتفالات عيد الغطاس المجيد، والذي يعتبر ثالث الأعياد السيدية في عام 2024، بعد احتفالات الكنيسة بعيدي الختان المجيد في 15 يناير، والميلاد المجيد يوم 7 من نفس الشهر، إذ تضع الكنيسة الميلاد والغطاس في قائمة الأعياد السيدية الكبرى، بينما الختان في قائمة الأعياد السيدية الصغرى.

 

وقال المرتل ميلاد نزهي، أستاذ الألحان الكنسية والتسبحة والمزامير، في تصريح خاص، إن عيد الغطاس المجيد، له ألحانه التي تميزه عن بقية ألحان الكنيسة القبطية، والتي بمجرد أن يستمع إليها الداخل للكنيسة يدرك أنه الآن في احتفالات الغطاس.

وأوضح أن أشهر هذه الألحان هو لحن مرد الأبركسيس الذي يقول بحسب اللغة لاقبطية التي يُرتل بها: جيه فاي بيه باشيري بامين ريت : إيطا طا إبسيشي تي ماتي إنخيتف : أف إي ربا أأوش : سوتيم إنسوف : جيه إنثوف بيه بي ريف طانخو .. شيرى يوأنس : بي نيشتي ام ابرودروموس : شيرى بي أويب ابسينجنيس ان اممانوئيل .. أكسماروؤوت اليثوس نيم : بيك يوت أن أغاثوس نيم : بي بنيفما أثوؤاب : جى اكتشي اومس أك سوتي اممون ناي نان.

وتعني هذه الكلمات بحسب الترجمة الصحيحة للغة العربية: هذا هو ابني حبيبي : الذي به سرت نفسي : صنع مشيئتي اسمعوا له : لأنه هو المحيي  ..  السلام ليوحنا : العظيم السابق : السلام للكاهن : نسيب عمانوئيل  .. مبارك انت بالحقيقة : مع ابيك الصالح : والروح القدس : لأنك أعتمدت وخلصتنا.

يذكر  أن باباوات الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الراحل شنودة الثالث، والحالي تواضروس الثاني، اعتادواعلى تقسيم فترات الأعياد بين القاهرة والإسكندرية، فيقضى بابا الكنيسة عيدي الميلاد المجيد، والقيامة المجيد في القاهرة، بينما يقضى احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الغطاس المجيد برفقة شعب الإسكندرية.

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