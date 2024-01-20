السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع حلوله.. تعرف على تاريخ الاحتفال بعيد الغطاس المجيد

الغطاس
الغطاس

تمر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة احتفالات عيد الغطاس المجيد، والذي يعتبر ثالث الأعياد السيدية في عام 2024، بعد احتفالات الكنيسة بعيدي الختان المجيد في 15 يناير، والميلاد المجيد يوم 7 من نفس الشهر، إذ تضع الكنيسة الميلاد والغطاس في قائمة الأعياد السيدية الكبرى، بينما الختان في قائمة الأعياد السيدية الصغرى.

تعرف على تاريخ الاحتفال بعيد الغطاس المجيد

وشرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، في تصريح له على خلفية الاحتفالات، تاريخ الاحتفال بعيد الغطاس المجيد قائلا إن منذ البداية ارتبط بهذا العيد من شهر يناير عدة أحداث. فهو اليوم الذي يمثل ذكرى ولادة وعماد المسيح وذكرى سجود المجوس والرعاة للمسيح الوليد وعرس قانا الجليل الذي ظهرت فيه للعلن أولى معجزات المسيح. أما في الطقس الشرقي فالحدث المركزي للعيد هو عماد المسيح وما تعلق به من نظرات حول ولادة المسيح إنساناً.

بدأ الاحتفال بعيد الغطاس منذ بداية القرن الثالث وكان اسمه آنذاك ابيفانيا أي الظهور أو تيوفانيا أي الظهور الإلهي. بحسب الديانة المسيحية فالأمر يتعلق بظهور الإله على الأرض في ابنه يسوع المسيح. وفي الطقوس الغربية فالإنجيل يتكلم في موضوع الغطاس بذكر مجيء المجوس من بلاد المشرق الذين أتوا لإبداء احترامهم لملك اليهود الوليد ممثلين بذلك الشعوب الأخرى، وينظر إلى أن هذا الحدث يعني بأن المسيح نور لكل شعوب العالم.

الجدير بالذكر أنه اعتاد باباوات الكنيسة القبطية الإرثوذكسية، الراحل شنودة الثالث، والحالي تواضروس الثاني، على تقسيم فترات الأعياد بين القاهرة والإسكندرية، فيقضى بابا الكنيسة عيدي الميلاد المجيد، والقيامة المجيد في القاهرة، بينما يقضى احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الغطاس المجيد برفقة شعب الإسكندرية.

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