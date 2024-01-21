الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المارونية": أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين مستمر حتى 25 يناير

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين تحيي الكنيسة بكل طوائفها وفي جميع أنحاء العالم، أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، الذي يستمر حتى 25 يناير، وذلك حرصًا منها على الإتحاد دومًا بمن هو منبع إيماننا جميعًا، يسوع المسيح، والذي تصب فيه الطقوس على اختلافها معبّرة عن محبتها له وتمسّكها برسالته.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إن بعد أن كانت النّعمة تبدو وكأنّها محجوبة في العهد القديم، ها هي تظهر كليًّا للعيان في إنجيل الرّب يسوع المسيح بفضل ترتيب متناغم للأزمنة، تمامًا كما يقوم الله عادةً بترتيب كلّ شيء بشكل متناغم... ولكنّ هذا التّناغم الرائع ينطوي على اختلاف كبير بين حقبتين. في سيناء، لم يكن الشعب يتجرّأ على الاقتراب من المكان الذي كان الله يعطي فيه شريعته. أمّا في العليّة، فقد حلّ الرُّوح القدس على المجتمعين الذين كانوا ينتظرون تحقّق الوعد في البداية، نقش الله بإصبعه شريعته على لوحَين من حجر، وها هو الآن يكتبها في قلوب من لحم. في الماضي، كانت الشريعة تُكتَب خارجًا وكانت توحي بالخوف للخطأة؛ أمّا اليوم، فهي تُعطى لهم داخليًّا لتجعلهم أبرارًا.

 فكما قال بولس الرسول، كلّ ما هو مكتوب على لوحَي الحجر: "لا تَزْنِ، لا تَقتُلْ، لا تَسْرِقْ، لا تَشتَهِ" وسِواها مِنَ الوَصايا، مُجتَمِعةٌ في هذِه الكَلِمَة: "أَحبِبْ قَريبَكَ حُبَّكَ لِنَفْسِكَ". "فالمَحبَّةُ لا تُنزِلُ بِالقَريبِ شرًّا، فالمَحبَّةُ إِذًا كَمالُ الشَّريعة" وهذه المحبّة "أُفيضَت في قُلوبِنا بِالرُّوحَ القُدُسِ الَّذي وُهِبَ لَنا" 

هذا والتقى نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الآباء القمامصة والكهنة، مجمع كهنة المطرانيّة، في اللّقاء التّكوينيّ الدّوري لهم، وذلك بمقر المطرانية، بمدينة السادس من أكتوبر.

بدأ اليوم بالقدّاس الإلهيّ، أعقبه اللّقاء التّكوينيّ حول "وثيقة دائرة العقيدة والإيمان بروما" (الثّقة المرجّوة)، حيث قدّم الوثيقة، وقام بشرحها، د. الأب أندراوس فهمي.

تلا ذلك، مناقشات حول الوثيقة، والجوانب الرّعويّة بالإيبارشيّة.

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