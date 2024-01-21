الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أبرز فعاليات "الأرثوذكسية" بالتزامن مع احتفالات عيد الغطاس

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

شهدت  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددًا من الفعاليات، وذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة بعيد الغطاس المجيد لعام 2024.

لقاء للخدام بإيبارشية ميت غمر 

إذ نظمت إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية لقاءً خاصًا للخدام والخادمات العاملين بكنائس الإيبارشية، الثلاثاء الماضي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة ميت غمر، وبحضور نيافة الأنبا صليب أسقف الإيبارشية. 
بجانب صلاة القداس الإلهى، ألقى الأب القمص داود عبدالملك كاهن كنيسة السيدة العذراء بميت غمر كلمة روحية، كما تم تقديم فقرات ترانيم، وفي الختام وزّع نيافة الأنبا صليب الهدايا التذكارية وتم التقاط الصور التذكارية.
 رسامة شمامسة لكنيسة مار جرجس عزبة فام بمطاي

ومن جهته صلى نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاي وتوابعها، القداس الإلهي صباح أمس في كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة فام التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٢ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس.

افتتاح كنيسة بشبرا الخيمة في عيد الغطاس


كما افتتح نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، أمس، كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بمنطقة الوحدة العربية التابعة للإيبارشية.
وصلى نيافته قداس عيد الظهور الإلهي، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة خمسين من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها، وسط حضور شعبي كثيف.

واحتفل  أقباط مصر بعيد الغطاس المجيد، أو عيد الظهور الإلهي بحسب العقيدة المسيحية، والذي تأسس فيه ضرورة وفرضية إتمام طقس المعمودية للدخول الى الديانة المسيحية، وتتم الصلوات فيه بالطقس الفرايحي.

واحتفل به الأقباط بالصوم الانقطاعي والمعروف ببرمون الغطاس قبيل صلاة القداس الإلهي، ثم حضور القداس عيد الغطاس المجيد، وذلك من خلال إقامة قداس العيد مساء أمس الأول الجمعة.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالات الكنيسة عيد الغطاس المجيد لعام 2024 عيد الغطاس المجيد إيبارشية ميت غمر

مواد متعلقة

موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد عرس قانا الجليل 2024

رئيس أساقفة سبسطية: النهر المقدس وكافة الأماكن المقدسة تذكرنا بعراقة الوجود المسيحي

مطران القدس يترأس صلاة لقان عيد الغطاس من على ضفاف نهر الأردن (بث مباشر)

البابا فرنسيس: لا يمكننا أن نترك العلاج الطبي خاضعا لمنطق السوق والتكنولوجيا

قيادات الاسكندرية تهنيء قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الغطاس المجيد

المطران عطا الله حنا: نطالب بوقف حرب غزة الدموية التي تستهدف الأطفال

رئيس الأساقفة يُكرس أساقفة جُدد لإبروشيات إقليم الإسكندرية

"الكاثوليكية" تحيى ذكرى الطوباوى باسل أنطونيو

الأكثر قراءة

صحيفة أمريكية: "حماس" لا تزال تمتلك ذخائر تكفى لضرب إسرائيل عدة أشهر

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

تداول صور امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر صفحات الغش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ107 من العدوان على غزة: شهداء وجرحى وتدمير مربعات سكنية

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة