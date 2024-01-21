أبرز فعاليات "الأرثوذكسية" بالتزامن مع احتفالات عيد الغطاس

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددًا من الفعاليات، وذلك بالتزامن مع احتفالات الكنيسة بعيد الغطاس المجيد لعام 2024.

لقاء للخدام بإيبارشية ميت غمر

إذ نظمت إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية لقاءً خاصًا للخدام والخادمات العاملين بكنائس الإيبارشية، الثلاثاء الماضي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة ميت غمر، وبحضور نيافة الأنبا صليب أسقف الإيبارشية.

بجانب صلاة القداس الإلهى، ألقى الأب القمص داود عبدالملك كاهن كنيسة السيدة العذراء بميت غمر كلمة روحية، كما تم تقديم فقرات ترانيم، وفي الختام وزّع نيافة الأنبا صليب الهدايا التذكارية وتم التقاط الصور التذكارية.

رسامة شمامسة لكنيسة مار جرجس عزبة فام بمطاي

ومن جهته صلى نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاي وتوابعها، القداس الإلهي صباح أمس في كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة فام التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٢ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس.

افتتاح كنيسة بشبرا الخيمة في عيد الغطاس



كما افتتح نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، أمس، كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بمنطقة الوحدة العربية التابعة للإيبارشية.

وصلى نيافته قداس عيد الظهور الإلهي، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة خمسين من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها، وسط حضور شعبي كثيف.



واحتفل أقباط مصر بعيد الغطاس المجيد، أو عيد الظهور الإلهي بحسب العقيدة المسيحية، والذي تأسس فيه ضرورة وفرضية إتمام طقس المعمودية للدخول الى الديانة المسيحية، وتتم الصلوات فيه بالطقس الفرايحي.

واحتفل به الأقباط بالصوم الانقطاعي والمعروف ببرمون الغطاس قبيل صلاة القداس الإلهي، ثم حضور القداس عيد الغطاس المجيد، وذلك من خلال إقامة قداس العيد مساء أمس الأول الجمعة.