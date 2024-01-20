السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: نطالب بوقف حرب غزة الدموية التي تستهدف الأطفال

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم بأننا ومنذ اليوم الأول للحرب ونحن نناشد ونطالب بوقف هذه الحرب الدموية التدميرية والتي يدفع فاتورتها الابرياء والمدنيين وخاصة الأطفال.
 

وتابع في بيان له: لم تتوقف النداءات والمناشدات المطالبة بوقف الحرب ولكن يبدو بأن هذه النداءات لم تصل الى حيثما يجب ان تصل وان وصلت فإن اولئك الذين تصل اليهم ينطبق عليهم القول لهم اذان ولا يسمعون ولهم عيون ولا يبصرون وقد اعمت الكراهية قلوبهم والجنوح نحو العنف والقتل بصرهم وبصيرتهم.
 

وأوضح: سنبقى نطالب بوقف هذه الحرب والتي ادت الى هذا الكم الهائل من المآسي الانسانية فمشاهد الموت والدمار في غزة ليست مشاهد روتينية بل هي مشاهد تشير وبشكل واضح الى عمق المأساة التي يتعرض له اهلنا هناك.
 

وأضاف: لسنا تابعين لاية جهة سياسية او لاي فصيل سياسي وعندما نطالب بانهاء الحرب ووقفها انما نقوم بهذا من منطلقات انسانية بالدرجة الاولى لان اولئك الذين يُقتلون في غزة هم بشر خلقهم الله كما خلق كل انسان ويحق لهم ان يعيشوا بحرية وسلام مثل كل انسان في هذا العالم.
 

ولفت: اولئك الذين يُقتلون هم ابناء شعبنا وهم اهلنا، ونزيف غزة هو نزيفنا جميعا ومن واجبنا ان نرفع الصوت عاليا مطالبين بوقف هذه المحنة وهذه المأساة المروعة.

المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس وقف حرب غزة غزة المطران عطالله

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