نيافة الأنبا باسيليوس يترأس قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة مار مرقس بالمنيا

ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلوات اللقان المقدس، وقداس عيد الغطاس المجيد، وذلك بكنيسة القديس مار مرقس الرسول، بالمنيا.

وشارك في الصلاة الأب أبوالخير بشرى، والأب نادر ماهر، راعيا، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الاحتفال بعنوان "المعمودية الجديدة".

وفي نهاية الذبيحة الإلهية، قام الأنبا باسيليوس، بتسليم شهادات المعمودية لأبناء الكنيسة، عن السنة الماضية، بالإضافة إلى تسليم جوائز مسابقة الكتاب المقدس، عن صوم الميلاد المجيد.



عيد الغطاس

ويحتفل أقباط مصر اليوم بعيد الغطاس المجيد، أو عيد الظهور الإلهي بحسب العقيدة المسيحية، والذي تأسس فيه ضرورة وفرضية اتمام طقس المعمودية للدخول الى الديانة المسيحية، وتتم الصلوات فيه بالطقس الفرايحي.

واحتفل به الأقباط بالصوم الانقطاعي والمعروف ببرمون الغطاس قبيل صلاة القداس الإلهي،ثم حضور القداس عيد الغطاس المجيد وذلك من خلال اقامة قداس العيد مساء أمس الجمعة.

وصلاة اللقان هواسمًا يوناني إشارة للإناء الذي يوضع فيه الماء للاغتسال منه ويطلق علي الصلوات التي يقدس فيها اللقان الماء وتجري صلوات اللقان ثلاث مرات في السنة في الغطاس وفي خميس العهد وفي عيد الرسل.

أما عن طقس صلاة اللقان في عيد الغطاس، فتُقرأ فيه نبوات من العهد القديم، ويقوم الكاهن بـ«رشم الصليب» على جباه شعب الكنيسة.

- لعيد الغطاس المجيد العديد من الأسماء منها" الابيفانيا وتعني معمودية بالتغطيس، وعيد الظهور الإلهي".

- أُطلق عليه مسمى الغطاس نسبة لطقس المعمودية، وهو أحد أهم أسرار الكتاب المقدس، الذي يقوم به القساوسة والكهنة.

- ويحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح تعمد فيه، على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.

- يتضمن طقس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد" صلاة اللقان"، وهي صلاة لتبريك المياه.