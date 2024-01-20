الأنبا بشارة يتراس صلاة قداس عيد الغطاس بكنيسة ملكة السلام بالفكرية

ترأس الانبا بشارة جودة مطران ايبارشية ابوقرقاص قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة ملكة السلام بالفكرية وكان في استقبال نيافته الاب القمص جرجس بشري راعي الكنيسة ولفيف من شعب الرعية.

بدأت الصلوات بموكب دخول الشمامسة ثم صلاة اللقان ومنح بركة المياه.



قدم نيافته القداس على نية الأب الراعي بمناسبة احتفال بمرور ٣٠ سنة كهنوت ومن أجل أبناء الرعية.



وألقى نيافته العظة انطلاقا من كلمات القديس يوحنا، " في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هل فئ وسطنا قائم الذي نعرفه؟

وتابع: أن التحول من عدم المعرفة الي الشهادة (وانا لم اكن اعرفه وانا قد رأيت وشاهدت ان هذا هو ابن الله)، فالارض تستضيف الثالوث محبة الله تتجسد نراها ونسمعها. كل مسيحي مدعو يعيش المعرفة الحقيقية والتغيير والشهادة ليسوع. علي مثال يوحنا المعمدان.

ويحتفل أقباط مصر، اليوم السبت، بعيد الغطاس المجيد أو عيد الظهور الإلهي بحسب العقيدة المسيحية، والذي تأسست فيه فرضية إتمام طقس المعمودية للدخول إلى الديانة، وتتم الصلوات فيه بالطقس الفرايحي.

أسماء عيد الغطاس

- لعيد الغطاس المجيد العديد من الأسماء منها: "الابيفانيا وتعني معمودية بالتغطيس، وعيد الظهور الإلهي".

- أُطلق عليه مسمى الغطاس نسبة لطقس المعمودية، وهو أحد أهم أسرار الكتاب المقدس، الذي يقوم به القساوسة والكهنة.

- ويحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح تعمد فيه، على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.

- يتضمن طقس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد" صلاة اللقان"، وهي صلاة لتبريك المياه.

وشهدت الكنائس أمس الجمعة صوم برامون الغطاس، استعدادًا للاحتفال بعيد الغطاس أي تذكار يوم معمودية السيد المسيح بنهر الأردن،19 يناير من كل عام.

وبرامون العيد هو استعداد للعيد وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط، ويصام للمساء ولا يؤكل فيه سمك ويصلى حسب الطقس السنوي.