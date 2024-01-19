الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالتزامن مع الاحتفالات.. الكنيسة تنشر ثلاثيات عيد الغطاس للبابا تواضروس

عيد الغطاس
عيد الغطاس

نشر المركز الاعلامي للكنيسة القبطية، الأرثوذكسية ثلاثيات عيد الغطاس المجيد لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك مع احتفالات الكنائس بعيد الغطاس المجيد.

وأوضح البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في ليلة عيد الغطاس "اليوم الذى تعمد فيه السيد المسيح على يد القديس يوحنا المعمدان فى نهر الأردن"، ألقاب يوحنا المعمدان والأسماء التى تطلق على عيد الغطاس.

 ألقاب القديس يوحنا المعمدان


وقال البابا تواضروس، من خلال ما نشره على الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التى أطلقها تحت عنوان "ثلاثيات عيد الغطاس"، إن ألقاب القديس يوحنا المعمدان هي:«السابق ـ الصابغ ـ الشهيد»، بينما أسماء عيد الغطاس فهى: «الثيؤفانيا ـ الأنوار ـ الغطاس».
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن أفعال المعمودية تعتبر من ثلاثيات عيد الغطاس.

أفعال المعمودية تتمثل في رفض الشيطان

وأوضح البابا تواضروس أن أفعال المعمودية تتمثل في «رفض الشيطان، جحد الشيطان، قبول اسم المعمودية». 
 

وتابع أنه من بركات المعمودية الملاك الحارس التثبيت بالميرون التبني، ولفت انه يوم العماد ننال ثلاثة أسرار وهم  الإفخارستيا الميرون والمعمودية، مؤكدا انه من زيوت المعمودية ثلاثيات الغطاس  زيت الغاليلاون "الفرح". والعادي "الساذج". زيت الميرون "الطيب.

 

واختتم، أنه هناك تقابلات مع المسيح القائم، وذلك مع جرن المعمودية الماء بدلاً الغطسات رمزا بدلا من قبر المسيح لأيام القبر الثلاثة
 

يشار إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم  بعيد الغطاس، والمعروف بذكرى معمودية السيد المسيح بنهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان.

أسماء عيد الغطاس المجيد

- لعيد الغطاس المجيد العديد من الأسماء منها" الابيفانيا وتعني معمودية بالتغطيس، وعيد الظهور الإلهي".

- أُطلق عليه مسمى الغطاس نسبة لطقس المعمودية، وهو أحد أهم أسرار الكتاب المقدس، الذي يقوم به القساوسة والكهنة.

- ويحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح تعمد فيه، على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.

- يتضمن طقس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد" صلاة اللقان"، وهي صلاة لتبريك المياه.

المركز الإعلامي للكنيسة القبطية ثلاثيات عيد الغطاس المجيد البابا تواضروس الثاني احتفالات عيد الغطاس قداس البابا وعيد الغطاس

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