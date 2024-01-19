الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الليلة.. البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد الغطاس من الإسكندرية

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الجمعة، قداس عيد الغطاس المجيد 2024، بالكنيسة المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يشارك البابا طقس الصلاة، أساقفة الإسكندرية، وهم الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزه والأنبا هرمينا أسقف شرق الإسكندرية والأنبا إيلاريون أسقف غرب الإسكندرية والقمص ابرام أميل وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية.

أما في الأردن فيترأس الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي اليوم الجمعة صلوات عيد الغطاس المجيد على ضفاف نهر الأردن الذي تعمد فيه السيد المسيح.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد بترؤس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة مساء اليوم.

و"عيد الغطاس" عيد الظهور الإلهى بحسب العقيدة المسيحية، وتتم الصلوات فيه بالطقس الفرايحي، كما أنه من الأعياد "السيدية" وتحتفل به الكنيسة على مدار ثلاث أيام متتالية ويمنع فيه الصوم الانقطاعي، ويرمز له بالمعمودية "التغطيس" وهي شرط أساسي ليكون الإنسان مسيحيا وفقًا للعقيدة الأرثوذكسية والكاثوليكية.

وعيد الغطاس ارتبط عند الأقباط ببعض المأكولات كالقلقاس، القصب والبرتقال، ولكل منهم دلالة، كما أنه يأتى بشكل دائم في موعد ثابت سنويًا عقب الاحتفال بعيد الميلاد باثنى عشر يومًا

يعد عيد الغطاس المجيد هو ثاني الأعياد السيدية الكبرى عقب عيد الميلاد المجيد.

- لعيد الغطاس المجيد العديد من الأسماء منها" الابيفانيا وتعني معمودية بالتغطيس، وعيد الظهور الإلهي".

- أُطلق عليه مسمى الغطاس نسبة لطقس المعمودية، وهو أحد أهم أسرار الكتاب المقدس، الذي يقوم به القساوسة والكهنة.

- ويحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح تعمد فيه، على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.

- يتضمن طقس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد" صلاة اللقان"، وهي صلاة لتبريك المياه.

البابا تواضروس الثاني قداس عيد الغطاس المجيد بالكنيسة المرقسية الكبرى مطران القدس صلوات عيد الغطاس المجيد

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