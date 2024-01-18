قبل الاحتفال به.. كل شئ عن عيد الغطاس المجيد 2024

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غدٍ الجمعة، قداس عيد الغطاس المجيد 2024، بالكنيسة المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية.

واعتاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قضاء رأس السنة الميلادية وعيد الغطاس المجيد برفقة الشعب السكندري، وهو تقليد متبع منذ عهد البابا الراحل شنودة الثالث بابا الأقباط الأرثوذكس رقم 117، ويتم ذلك نظرًا لكون الإسكندرية معقل المسيحية والكنيسة الأولى لها في مصر والتي بنيت على يد مرقس رسول المسيح الذي قدم إليها عام 60 م.

ونشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تاريخ وتفاصيل عيد الغطاس المجيد، وذلك قبيل الأحتفال به السبت 20 يناير 2024:-

تاريخيًا



وقال المركز الإعلامي إن عيد الغطاس المجيد ارتبط بالقديس يوحنا المعمدان الذى كان مفرحًا لأبيه وأمه الذين أنجباه بعد أن كانت أمه عاقرا ومقرحا كذلك للشعب الذى أتى إليه وأعتمد في الأردن.

روحيًا



وتابع: أن الفرح في عيد الغطاس مع الأهل عند ممارسة سر المعمودية هو يوم الميلاد السمائى والباب الذى يفتح أمام الإنسان الحياة الروحية والكنسية والسمائية "الأبدية

كتابيًا



ذكر الإنجيل المقابلة المفرحة بين يوحنا المعمدان والسيد المسيح، وكذلك أعلن مسرة الله الآب: "هذا هو ابنى الحبيب الذى به سُررت"

◄عيد الغطاس 2024



- لعيد الغطاس المجيد له العديد من الأسماء منها" الابيفانيا وتعني معمودية بالتغطيس، وعيد الظهور الإلهي".

- أُطلق عليه مسمى الغطاس نسبة لطقس المعمودية، وهو أحد أهم أسرار الكتاب المقدس، الذي يقوم به القساوسة والكهنة.

- ويحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح تعمد فيه، على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.

- يتضمن طقس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد" صلاة اللقان"، وهي صلاة لتبريك المياه.