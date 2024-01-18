بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس ختام الدورة الـ65 للمقبلين على الزواج

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ختام الدورة الخامسة والستين للمقبلين على الزواج، بمقر معهد القديس يوسف للتربية والحياة، بكوبري القبة.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، ثم ألقى الدكتور منير فرج، رئيس المعهد، تأملًا روحيًا بعنوان "كن مسبحًا"، ثم تلا ذلك اللقاء الأول بعنوان "الإرشاد والمرافقة في حياتنا"، الذي قدمته الدكتورة ماجدة شفيق.

وتضمن اليوم أيضًا ورشة عمل دارت حول "أوجه الشبه والاختلاف"، بقيادة الأب بولس جرس، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة.

كذلك ألقى الأب البطريرك محاضرة بعنوان "الوصايا العشر للمقبلين على الزواج"، واختتم اليوم بالاختبار النهائي للدورة.

يذكر أن أعضاء الدورة الخامسة والستين للمقبلين على الزواج، كانوا قد شاركوا ببعض الخبرات الخاصة، خلال انعقاد فعاليات الدورة.

كورسات المقبلين على الزواج حديثًا

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد عممت دورات المشورة الأسرية عام 2017؛ عقب إقرار المجمع المقدس للكنيسه القبطيه الأرثوذكسيه لتطبيقه كشرط أساسي والتى لجاءت إليه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من حالات الطلاق في المسيحية.

وتهدف كورسات المشورة الأسرية إلى تقديم المفهوم الصحيح لأهداف فترة الخطوبة والزواج والتدريب على مواجهة مشاكل الحياة وكيفية حلها وفهم جيد لنفسية الطرف الآخر والتعامل معه بالإضافة إلى الأعداد النفسي لمرحلة جديدة من جانب المسؤليات والأدوار.

ويشارك في كورسات المشورة الأسرية عدد من الكهنة والأطباء النفسيين والمتخصصين في المشورة الأسرية، والتي تعمل الكنيسة الأرثوذكسية في اختيارهم.

وهي دورات ينظمها معهد المشورة بالمعادي وتخضع لإشراف الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، أو معهد المشورة بالدقي أو الكنائس المختلفة بالإيبارشيات للمخطوبين والمقبلين على الزواج من أجل تعريفهما بأسس الحياة المسيحية.