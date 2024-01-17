الأنبا مقار يترأس افتتاح مبنى خدمات واجتماع مجمع كهنة بأبو حماد

صلى نيافة الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، أمس الثلاثاء، القداس الإلهي بمذبح السيدة العذراء بمبنى خدمات التابع لكنيسة السيدة العذراء بأبو حماد، وعقب القداس افتتح نيافته مبنى الخدمات الذي يضم قاعات وبيت خلوة، كما اجتمع بمجمع الآباء الكهنة، وناقش بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية.

حضر الاجتماع عدد من خدام أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بغرض مشاركة الإيبارشية في أنشطة وخدمات الأسقفية ذاتها.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال في 20 يناير الجاري، بعيد الغطاس المجيد 2024، بإقامة القداسات الإلهية.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد الغطاس بالإسكندرية كعادته السنوية، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بمشاركة أساقفة الإسكندرية، مساء الجمعة 19 يناير الجاري.

ويسبق الاحتفال بعيد الغطاس المجيد ما يعرف باسم برمون عيد الغطاس المجيد والذي يحل الجمعة 19 يناير 2024.

البرامون:

استعداد للعيد وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط، ويصام للمساء ولا يؤكل فيه سمك ويصلى حسب الطقس السنوي.

طقس البرامون:

يصلى بالطقس السنوي المعتاد على أن تقال الإبصالية الخاصة بالبرامون والطرح الخاص بعشية البرامون.

طقس رفع بخور باكر وعشية:

يرفع البخور كالمعتاد في الأيام السنوية مع ملاحظة أن تقال أرباع الناقوس، كما تقال الذكصولوجيات الخاصة بالبرامون قبل ذكصولوجية العذراء مريم ثم مرد الإنجيل والختام.

و"عيد الغطاس" عيد الظهور الإلهى بحسب العقيدة المسيحية، وتتم الصلوات فيه بالطقس الفرايحي، كما أنه من الأعياد "السيدية" وتحتفل به الكنيسة على مدار ثلاث أيام متتالية ويمنع فيه الصوم الانقطاعي، ويرمز له بالمعمودية "التغطيس" وهي شرط أساسي ليكون الإنسان مسيحيًا وفقًا للعقيدة الأرثوذكسية والكاثوليكية.

هو عيد (الأبيفانيا) Epiphany (إيبيفاني) وهو عيد الغطاس المجيد، هي معمودية بالتغطيس "وللوقت وهو صاعد من الماء" ولذلك نسمى المعمودية "الغطاس"، وأي معمودية ليست بالتغطيس هي معمودية باطلة أو شكلية أو بلا قيمة.