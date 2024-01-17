موعد عودة عظة البابا تواضروس الثاني بعد توقفها في ديسمبر الماضي

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد عودة عظة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي توقفت في ديسمبر الماضي؛ بسبب الاحتفال بالأعياد والكريسماس.

إذ يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية عظتة الأسبوعية، في 13 مارس 2024، وذلك بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب الاحتفالات أعياد الميلاد المجيد والغطاس ورأس السنة الميلادية.

ومن المقرر أن يُتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبون ومريدون يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

قداسة البابا يجتمع برهبان دير "الأنبا أنطونيوس" بكريفلباخ عبر ZOOM

وكان قد عقد قداسة البابا تواضروس الثاني امس الثلاثاء، اجتماعًا مع مجمع رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، ألمانيا، وذلك عبر تطبيق ZOOM على شبكة الإنترنت.

سبق لقاء قداسته مع رهبان الدير لقاءً عقده مع مجمع كهنة إيبارشية جنوبي ألمانيا.

يأتي ذلك في إطار متابعة قداسة البابا الرعوية لشؤون الدير والإيبارشية، بعد نياحة نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس الدير، وايبارشية جنوبي ألمانيا، الذي رقد في الرب في شهر أغسطس الماضي.

ناقش قداسته خلال اللقاء مع الآباء الرهبان تدبير العمل داخل الدير واستمع لاستفساراتهم ومقترحاتهم وأدار معهم حوارًا حول ما تم طرحه من آراء.

حضر اللقاء نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والنائب البابوي للدير ولإيبارشية جنوبي ألمانيا.