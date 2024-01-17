الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد عودة عظة البابا تواضروس الثاني بعد توقفها في ديسمبر الماضي

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد عودة عظة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي توقفت في ديسمبر الماضي؛ بسبب الاحتفال بالأعياد والكريسماس.

إذ يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية عظتة الأسبوعية، في 13 مارس 2024، وذلك بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب الاحتفالات أعياد الميلاد المجيد والغطاس ورأس السنة الميلادية.

ومن المقرر أن يُتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبون ومريدون يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

قداسة البابا يجتمع برهبان دير "الأنبا أنطونيوس" بكريفلباخ عبر ZOOM

وكان قد عقد قداسة البابا تواضروس الثاني  امس الثلاثاء، اجتماعًا مع مجمع رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، ألمانيا، وذلك عبر تطبيق ZOOM على شبكة الإنترنت.

سبق لقاء قداسته مع رهبان الدير لقاءً عقده مع مجمع كهنة إيبارشية جنوبي ألمانيا.

يأتي ذلك في إطار متابعة قداسة البابا الرعوية لشؤون الدير والإيبارشية، بعد نياحة نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس الدير، وايبارشية جنوبي ألمانيا، الذي رقد في الرب في شهر أغسطس الماضي.

ناقش قداسته خلال اللقاء مع الآباء الرهبان تدبير العمل داخل الدير واستمع لاستفساراتهم ومقترحاتهم وأدار معهم حوارًا حول ما تم طرحه من آراء.

حضر اللقاء نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والنائب البابوي للدير ولإيبارشية جنوبي ألمانيا.

موعد عودة عظة موعد عودة عظة البابا البابا تواضروس قداسة البابا تواضروس استئناف عظة الأربعاء للبابا استئناف عظة الأربعاء الأسبوعية

مواد متعلقة

رئيس أساقفة سبسطية: ما يحدث في غزة إنما هي جرائم مروعة بحق الإنسانية

"الكاثوليكية" بمصر تحي ذكري القديس بيراردو من كاربيو ورفقائه

موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية عيد الغطاس المجيد 2024

المطران عطا الله: كنا وسنبقى دومًا دعاة حق وعدالة ونصرة

"الكاثوليكية" تحي ذكري الطوباوية جيوفانا ماريا كونديسا لوش العذراء

موعد احتفال البابا تواضروس الثاني بقداس عيد الغطاس 2024

موعد انطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة وفقًَا لمجلس كنائس الشرق الأوسط

البابا فرنسيس والكاردينال بيتسابالا يناقشان الوضع الإنساني في الأرض المقدّسة

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: كبيرة منسقى الأمم المتحدة تتفقد مخازن مطار العريش

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

أستاذ قانون دولي: وصول "الدحدوح" لمصر انتصارا كبيرا لجهود القاهرة الدبلوماسية

3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)