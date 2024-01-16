"الكاثوليكية" بمصر تحي ذكري القديس بيراردو من كاربيو ورفقائه

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكري القديس بيراردو من كاربيو ورفقائه، شهداء المغرب الفرنسيسكان.



ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني

