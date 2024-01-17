قبل الاحتفال به.. تعرف على موعد برمون عيد الغطاس 2024

يكثر البحث خلال الفترة الحالية، عن موعد الاحتفال بعيد الغطاس المجيد 2024.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال في 20 يناير الجاري بعيد الغطاس المجيد 2024، بإقامة القداسات الإلهية.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد الغطاس بالإسكندرية كعادته السنوية، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة أساقفة الإسكندرية وذلك مساء الجمعة 19 يناير 2024.

ويسبق الاحتفال بعيد الغطاس المجيد ما يعرف باسم برمون عيد الغطاس المجيد والذي يحل الجمعة 19 يناير 2024.

البرامون:

استعداد للعيد وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط. ويصام للمساء ولا يؤكل فيه سمك ويصلى حسب الطقس السنوي.

طقس البرامون:

يصلى بالطقس السنوي المعتاد على أن تقال الإبصالية الخاصة بالبرامون والطرح الخاص بعشية البرامون.

طقس رفع بخور باكر وعشية:

يرفع البخور كالمعتاد في الأيام السنوية مع ملاحظة أن تقال أرباع الناقوس، كما تقال الذكصولوجيات الخاصة بالبرامون قبل ذكصولوجية العذراء مريم ثم مرد الإنجيل والختام.

طقس تسبحة نصف الليل:

تصلى تسبحة نصف الليل كالمعتاد في الأيام السنوية مع ملاحظة أن تقال إبصالية على كل هوس، ويقرأ الطرح بعد كل هوس بالترتيب الآتي (إبصالية ـ هوس ـ طرح) وفقًا لليوم الذي يقع فيه البرامون.

يعمل بهذا الطقس إذا كان البرامون يومًا واحدًا، أما إذا كان أكثر من يوم فينطبق هذا الطقس على اليوم السابق للعيد فقط، أما اليوم أو اليومين السابقين ليوم البرامون الأصلي فَيُكْتَفَى بقراءة إبصالية اليوم الخاصة ببرامون العيد.

يقرأ الدفنار كل يوم على حده في أيام البرامون كما هو متبع.

طقس القداس:

يصلى القداس كما هو معتاد في الأيام السنوية مع ملاحظة أن يقال مرد الإبركسيس``Pra[ic الخاص بالبرامون والأسبسمس والقسمة الخاصة بالعيد.

يجب أن يكون قداس البرامون متأخرًا لأنه صوم انقطاعي، ما عدا إذا وقع يوم السبت أو الأحد.

أيام البرامون:

إذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي السبت والجمعة.

إذا جاء العيد يوم الاثنين يكون البرامون أيام الأحد والسبت والجمعة.

إذا كان السبت أو الأحد ضمن البرامون يصامان بدون انقطاع، لكن لا يؤكل فيهما السمك.

بخلاف ذلك يكون البرامون يومًا واحدًا.

إذا جاء برامون عيد الميلاد يوم 27 كيهك تقرأ فيه فصول 28 كيهك.

إذا جاء البرامون أكثر من يوم تكرر نفس القراءات حتى في الآحاد.

إذا جاء البرامون أكثر من يوم تكرر نفس قراءات البرامون لتمهيد الذهن والروح لاستقبال العيد.

يصلي في القداس مزامير صلاة الساعة الثالثة والسادسة ومزامير الساعة التاسعة والغروب والنوم (والستار في الأديرة).

أعياد العذراء مريم والدة الإله والملائكة والرسل والشهداء والقديسين لا تغير فصول قراءات البرامون