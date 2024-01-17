الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باسيليوس فوزي يلتقي كورال كنائس الإيبارشية

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

التقى  الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، كورال كنائس الإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.


أقيم اليوم تحت إشراف مبادرة "شبابنا مستقبلنا"، التي الأب المطران، حيث استمع نيافته، إلى جميع مقترحات، وآراء الحاضرين، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، من أجل التفاني في الخدمة المقدسة.
وأكد الأنبا باسيليوس لأعضاء الكورال الإيبارشي أهمية استخدام التسبيح، لمجد اسم الله القدوس، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.
 

وكان قد استقبل نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا مرقوريوس، أسقف إيبارشية جرجا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق له من كهنة الإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية، بسوهاج.

تناول اللقاء تبادل التهاني بعيد الميلاد المجيد، والهدايا التذكارية بين صاحبي النيافة، حيث حضر الزيارة القمص مرقس عدلي، سكرتير المطرانية، والأب يوحنا زكريا، راعي كنيسة السيدة سيدة الانتقال، بجرجا.

ويحل عيد الغطاس المجيد 2024 لهذا العام في 20 يناير 2024، ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء 19 يناير قداس عيد الغطاس المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة أساقفة الإسكندرية.

واعتاد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قضاء رأس السنة الميلادية وعيد الغطاس المجيد برفقة الشعب السكندري وهو تقليد متبع منذ عهد البابا الراحل شنودة الثالث بابا الاقباط الارثوذكس رقم ١١٧ ويتم ذلك نظرا لكون الإسكندرية معقل المسيحية والكنيسة الأولى لها في مصر والتي بنيت على يد مرقس رسول المسيح الذي قدم إليها عام ٦٠ م. 

 

ويتبارك الأقباط في قداس عيد الغطاس المجيد من ايقونته الشهيرة والتي يظهر بها القديس يوحنا المعمدان، والذي يقرب للسيد المسيح بحسب الجسد حيث أن والدته أليصابات تعتبر ابنة خالة السيدة العذراء مريم والدة السيد المسيح.

الانبا باسيليوس فوزي إيبارشية المنيا مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك كاتدرائية يسوع الملك

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